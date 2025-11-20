El BEI financiará con 1.700 millones de euros la línea de alta velocidad Burgos-Vitoria

BILBAO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración del Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha aprobado una financiación de 1.700 millones de euros para apoyar la línea de alta velocidad que Adif Alta Velocidad (Adif AV) está construyendo entre Burgos y Vitoria.

Según han informado el BEI y Adif en un comunicado, en los próximos días se firmará un primer tramo de este préstamo por importe de 325 millones de euros. El apoyo del BEI a las líneas de alta velocidad en España supera los 14.000 millones de euros de financiación concedida hasta la fecha.

La financiación del BEI supone un "nuevo e importante impulso" a la conectividad ferroviaria en alta velocidad en la Península ibérica y con el resto de Europa, según han destacado.

El proyecto dará continuidad a la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Valladolid-Burgos hasta el País Vasco, y a su conexión con la frontera francesa en ancho estándar. En Vitoria, la nueva línea enlazará con la llamada "Y vasca", la red de alta velocidad que conectará las tres capitales vascas, también en ejecución con financiación del BEI.

El proyecto incluye además el baipás de Olmedo, un enlace entre la LAV Madrid-Valladolid y la LAV a Galicia que hará posibles los viajes transversales en alta velocidad por la mitad norte de España.

La nueva línea es una componente importante de la red básica del Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), por lo que se trata, junto con la "Y vasca", de una infraestructura "clave para enlazar las redes ferroviarias española y portuguesa con la francesa y, a través de ésta, con el resto de la red europea", han destacado desde Adif y el BEI.

La LAV Burgos-Vitoria se encuentra en fase de ejecución en su tramo Pancorbo-Ameyugo, y tendrá una longitud de unos 93 km. Se espera que, una vez finalizada y junto con la "Y vasca", permita alcanzar los 5.5 millones de viajeros al año en el corredor Madrid-País Vasco.

La financiación del BEI es parte del compromiso que el Banco mantiene con la alta velocidad europea. Se trata de unas de las inversiones más importantes del BEI y Adif AV para reforzar las conexiones ferroviarias entre España y el resto de Europa.

Este proyecto ha contado con los servicios de Advisory del BEI que han asesorado a Adif y Adif AV en la preparación del estudio de vulnerabilidad y riesgo al cambio climático, la identificación de soluciones de adaptación y la estimación de sus costes. Los servicios de asesoría del BEI apoyan a Adif en la integración de la resiliencia climática en sus procesos desde 2018.

La financiación de la línea Burgos-Vitoria se suma a la financiación que el BEI realiza de la línea de alta velocidad entre Lisboa y Oporto para contribuir de forma decisiva a la interconexión mediante transporte sostenible de la Península ibérica y con el resto de Europa.