Berriozabal (PNV) dice que no quiere a su lado "a quienes usan la violencia para reivindicar la selección vasca"

Archivo - La presidenta del Araba Buru Batzar (ABB) del PNV, Jone Berriozabal. - PNV - Archivo

BILBAO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Araba Buru Batzar (ABB) del PNV, Jone Berriozabal, ha destacado este martes, tras condenar los incidentes relacionados con la final de la Copa del Mundo de fútbol entre España y Arfentina, que no quiere a su lado "a quienes usan la violencia para reivindicar la selección vasca".

Berriozabal se ha referido así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, al hecho de que cuatro personas fueran detenidas y otras siete están siendo investigadas por su supuesta participación en incidentes ocurridos en Bilbao, Vitoria-Gasteiz, San Sebastián y la localidad vizcaína de Berriz tras la final del mundial de fútbol.

Así, la dirigente jeltzale ha condenado los incidentes ocurridos y ha asegurado que le ha dado "pena" que sucedieran, porque, en su opinión, "no tienen cabida en nuestra sociedad".

Asimismo, ha señalado que los de España "no son mis colores ni en el deporte, ni en la vida, ni en la política, ni en mis preferencias", pero que, en todo caso, "no quiero a mi lado a quienes utilizan la violencia y los ataques para reivindicar la selección vasca".