Bilbao acogerá en Aste Nagusia los espectáculos de 18 compañías de teatro de calle

La Plaza de la Convivencia sustituye a la Plaza del Gas como escenario



Bilbao acogerá durante su Aste Nagusia los espectáculos de 18 compañías de teatro y artes de calle en la Plaza de la Convivencia, que sustituye a la Plaza del Gas como emplazamiento este año, y en la Pérgola del Parque de Doña Casilda.

La programación de teatro y artes de calle, que ha sido presentada este lunes por el Ayuntamiento, contará con trabajos "para todos los gustos y edades" de la mano de seis compañías de Euskadi, cuatro estatales y ocho internacionales desde el domingo 18 de agosto hasta el domingo 25.

En palabras de la concejala de Fiestas, Itziar Urtasun, cada año se busca "mejorar Aste Nagusia" y para esta nueva edición de Aste Nagusia se ha decidido cambiar la ubicación de teatro y artes de calle para "poder disfrutar de la grada natural que ofrece la Plaza de la Convivencia".

En este lugar, el público podrá disfrutar de una doble sesión diaria, a las 12.30 horas y a las 21.15 horas, excepto el último domingo, en el que solo se celebrará el pase de la mañana. El escenario de la Pérgola del Parque Doña Casilda, en el Txikigune, acogerá un pase diario, a las 19.30 horas, dirigido al público infantil y familiar.

La presentación de la programación se ha llevado a cabo en la propia plaza de La Convivencia, situada junto a las torres Izozaki con la presencia de los magos Tor y Txoborro (Akelar), que protagonizarán el sábado 24 en el Parque de Doña Casilda el espectáculo 'Saloon'.

Además, según ha destacado Urtasun, el programa contará con la presentacia de la compañía belga Maleta Company & Compagnie Balancetoi, ganadora del premio Umore Azoka 2024 y del premio mejor interpretación del festival TAC de Valladolid 2024. Asimismo, ha remacado la presencia de compañías de Euskadi y trabajos en euskera para seguir "apostando por la cultura local" también en las fiestas.

El ciclo en Doña Casilda se abrirá con el espectáculo circense 'Augustu Rubustu pirata' de la compañía navarra Zirika Zirkus el domingo 18. En esta obra en euskera, a través de la búsqueda del tesoro, se busca crear "una sociedad más decente para los piratas y la sociedad, basándose en la igualdad y la diversidad sin prejuicios", han explicado desde el Ayuntamiento bilbaíno.

Al día siguiente, actuará en la Plaza de la Convivencia Zirkozaurre, con su obra 'Harreman', que une el circo con la música tradicional vasca, "dos mundos aparentemente diferentes, pero con muchas cosas en común".

El martes 20, también en la Plaza de la Convivencia, la compañía Berdinki presentará su circo contemporáneo 'Mikra', una pieza en euskera que utiliza las disciplinas acrobáticas como lenguaje y que trata temas como los estereotipos de género y rol. Ese mismo día, en la Pérgola la compañía Tiritirantes ofrecerá una historia de circo, magia y humor con su obra en euskera 'Bazen behin…'.

El miércoles 21, Hortzmuga Teatro interpretará su obra 'Agurea, urpekaria, eta Itsasoa' en euskera, "embarcando a las familias en una aventura de aprendizaje y tolerancia, con mucho humor", y el sábado 24 Akelar representará su obra de magia 'Saloon', también en euskera.

Junto a los espectáculos locales, estarán en Aste Nagusia compañías procedentes, entre otros lugares, de Francia, Italia, Bélgica y Marruecos.

En la Plaza de la Convivencia, el domingo 18 la compañía francesa circense Compagnie Émergente y su espectáculo con malabares 'Déséquilibre passager'. También ese día y en el mismo espacio, el italiano Leo Bassi presentará su obra teatral 'The Best of the Bassi', donde repasará "lo mejor de su carrera en un único espectáculo".

El lunes 19, la compañía catalana Circ Vermut traerá a las fiestas de Bilbao su espectáculo de circo y payaso 'Ni cap ni peus' y, desde Madrid, llegará el martes 20 Trocos Lucos con 'Tartanas'.

El miércoles 21, será el turno de Maleta Company & Compagnie Balancetoi, compañía de circo contemporáneo belga con sede en Irlanda, que se centra en los malabares, la manipulación y el cuerpo como medios de expresión y que este año en Aste Nagusia representarán su obra de títeres y malabares 'Claudette'. Ese mismo día, actuarán los valencianos La Finestra, que presentará su obra 'Tranvía nº12', que une circo y música.

El circo francés será el protagonista el jueves 22 con Cirque Filyfolia y su circo clown 'Retour à la terre' y también con Cirque Entre Nous con 'Bordeline'.

Desde Marruecos llegará, un día después, Colokolo Circus con su obra 'Quahwa Noss', un proyecto que presentará una historia de circo narrativo combinada con situaciones cómicas, poéticas y acrobáticas.

La compañía belga Okidok traerá el sábado 24 'In petto' y el circo contemporáneo murciano de Compañía UPArte presentará 'DESproVISTO'. El ciclo lo cerrará el domingo 25 la compañía francesa Acousteel Gang, que propondrá un espectáculo musical teatralizado, 'L'Acousteel se fait la belle'.

Por su parte, el escenario del parque de Donña Casilda acogerá el lunes 19 a la compañía francesa circense Compagnie Émergente, el jueves 22 a Maleta Company & Compagnie Balancetoi, el viernes 23 a Cirque Filyfolia y el domingo 25 a la compañía belga Okidok.