Bilbao aprueba las cuentas de 2026, con 751 millones para "seguir manteniendo la calidad de los servicios públicos"

BILBAO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado este lunes, de manera definitiva, sus presupuestos para 2026, con una cuantía de 751 millones, un 4,5% más que este año, y 132,3 millones de inversión, frente a los 122 millones del actual ejercicio, para "seguir manteniendo la calidad" de los servicios públicos y de la vida de los bilbaínos.

Tras la aprobación, de manera inicial, de las cuentas el pasado 28 de noviembre, con el rechazo de las enmiendas a la totalidad y la incorporación de 15 enmiendas parciales presentadas por los grupos de la oposición EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP, por valor de 1.171.000 euros, el pleno ha sometido a votación este lunes, en sesión extraordinaria, las reclamaciones de ELA y CCOO, relativas a la carrera profesional de la plantilla municipal y a la obligación de consolidar los puestos de trabajo estable de los Servicios Municipales de Acción Social, y de la AMPA Jakintsu Ikasleen Guraso Elkartea, que han sido desestimadas con los votos en contra del gobierno.

Posteriormente, se ha votado la aprobación definitiva de los presupuestos, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero, con el voto contrario de los tres grupos de la oposición y el respaldo de los socios de gobierno, PNV y PSE-EE.

Desde la oposición, la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Ana Viñals, ha defendido que el "buen gobierno" o lo que también se denomina "gobernabilidad democrática" debe "superar el enfoque simplista de las mayorías" porque "el propósito de un gobierno bueno es gobernar para todos, y esto, en esencia, requiere de acuerdos con el mayor número de grupos municipales", cuestión en la que el gobierno de PNV y PSE "ha vuelto a fracasar".

Tras afirmar que Bilbao tiene "grandes problemas sociales que estos presupuestos en vez de solucionarlos los empeoran", ha acusado al ejecutivo local de no estar "cumpliendo adecuadamente la ley respecto a la gestión de nuestro Patrimonio Municipal de Suelo", ya que las cuentas municipales, "un año más, incluyen las partidas de ingresos propios de nuestro patrimonio de suelo junto con el resto de tasas y no se separan ni sus recursos ni sus inversiones".

"Y no hablamos de una cuestión superficial, porque esta Ayuntamiento cuando vende patrimonio municipal de suelo ingresa millones de euros que deberían invertirse, preferentemente, en vivienda protegida", ha remarcado.

Las cuentas municipales presentadas por PNV y PSE, ha afirmado, "siguen sin reflejar la justicia social que Bilbao necesita" y, "en consecuencia", un año más, ha dicho que no pueden respaldarlas.

Por su parte, la portavoz del PP, Esther Martínez, ha advertido que "un buen gestor público intenta hacer más con lo mismo y no, como hace el gobierno de PNV y PSE año tras año, hacer lo mismo con más". Por eso, ha dicho que "la presión fiscal en Bilbao crece sin límites", para que desde el ejecutivo municipal "puedan decir, ufanos, que año tras año vamos teniendo el presupuesto mayor de la historia, como si el dinero cayera del cielo, cuando en realidad lo que se hace es sustraerse de las economías familiares".

Los populares, ha afirmado, no están de acuerdo "con esa presión fiscal" ni en "cómo van engordando los ingresos, ni con los gastos". Tras advertir que en Bilbao "se van enquistando los problemas de la inseguridad ciudadana" y los relativos a la vivienda y los servicios públicos", ha dicho que el PP tiene "modelo político, económico y social distinto al de PNV y PSE" y por eso, "se hace imposible, también este año, que el Partido Popular pueda dar su apoyo a los presupuestos" del gobierno municipal.

"Los presupuestos que hoy traen aquí a aprobación definitiva desde luego, no van a dar salidas ni solución a los múltiples problemas que tenemos y, lamentablemente, vuelven a ser una ocasión perdida, y ya son muchas", ha concluido.

La portavoz de EH Bildu, María del Río, ha lamentado que, "en las cuestiones estratégicas de este ayuntamiento, la cerrazón del gobierno municipal es innegable" y ha criticado que "cuanto al objetivo es adoptar decisiones sobre asuntos claves que lo que definen es lo que queremos para Bilbao, el Gobierno municipal se comporta como si el ayuntamiento fuera suyo".

"Y no es que no se logren acuerdos, es que de manera expresa se niega a negociar, a llevar una verdadera negociación", ha censurado, para advertir que "no negociar los presupuestos no puede convertirse en una seña identitaria de Bilbao, en una excentricidad que nos define".

Según ha trasladado al Gobierno municipal, "las cosas se pueden hacer de otra manera, con mayor altura de miras, de forma más plural y mucho más eficaz para responder a los acuciantes retos que tenemos como ciudad y como sociedad".

GOBIERNO

La concejala de Hacienda, Marta Ajuria, ha asegurado que el presupuesto para 2026 "conecta con las inquietudes que tiene la ciudad y que sus habitantes nos han trasladado", en temas que "nos preocupan a todos como la seguridad y la vivienda" y ha subrayado que son unas cuentas "centradas en la justicia social, las personas mayores y colectivos vulnerables".

"Estas cuentas no ocultan los problemas que podemos tener, al contrario, los ponen sobre la mesa y los enfrentan con proyectos y recursos económicos para contribuir a solucionarlos", ha defendido.

Por otro lado, ha precisado que el Ayuntamiento "no vende patrimonio", sino que, "a través de convenios de colaboración con el Gobierno vasco y Visesa para la promoción de vivienda cede gratuitamente los solares patrimoniales" y eso "no tiene traslado económico y no tiene reflejo en el presupuesto".

En cualquier caso, ha destacado que de los 16,1 millones de euros previsto enajenación de patrimonio, 7,4 millones de euros son actuaciones en vivienda de protección pública y fomento en la inversión privada en vivienda, además de los 29,2 millones de euros que se destinarán a la construcción, rehabilitación y mejora de equipamientos colectivos municipales.

Por último, la portavoz del PSE-EE, Nora Abete, ha destacado que en Bilbao "se genera empleo, el paro desciende y la desigualdad y la pobreza están en los niveles más bajos de la historia", al tiempo que ha reconocido que "queda trabajo por hacer", pero se va "por el buen camino".

"Y la clave está en presupuestos como el que hoy aprobamos, expansivos, redistributivos y centrados en el bienestar", ha remarcado, para afirmar que "es el momento de sumar y no de llenar de ruido un ambiente ya de por sí bastante enrarecido".

"Bilbao está cambiando y lo hace desde los barrios, los hogares, las plazas, y los comercios, y nuestra obligación es hacerlo sin dejar a nadie atrás, y este presupuesto es la mejor prueba de ello", ha concluido.

CIFRAS

En el capítulo de ingresos, la cuantía correspondiente al fondo Udalkutxa asciende a 462 millones de euros, frente a los 408 millones de 2025. Se ha pasado de devolver 17 millones de euros a una preliquidación positiva de 10 millones de euros respecto al ejercicio anterior.

También está previsto recaudar 247 millones de euros correspondientes a impuestos y tasas municipales, lo que supone el 33% del presupuesto, y 41 millones a otros ingresos (5%).

En el apartado de gastos, la inversión en servicios públicos básicos (alumbrado, limpieza, saneamiento, transporte público y servicios sociales) aumenta a 356,8 millones de euros (19 millones más que en 2025) y la inversión pública municipal a 132,4 millones (10,1 millones de incremento). A estas cifras se añade, además, la correspondiente a personal/plantilla municipal que asciende a 203 millones de euros (6,7 millones de incremento respecto a 2025).