Bilbao aprueba inicialmente la modificación del PGOU que limita los pisos turísticos en la zonas más saturadas

El pleno extraordinario celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado, de forma inicial, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en relación a los alojamientos turísticos y viviendas colectivas, por la que se equiparan las Habitaciones de Uso Turístico (HUT) y las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en los barrios más afectados por esta actividad --Casco Viejo, Bilbao La Vieja, Matiko (Uribarri), Abando e Indautxu y Olabeaga--, donde este tipo de alojamientos solo se podrán implantar en la planta primera de los edificios residenciales.

La aprobación inicial de la modificación del PGOU ha salido adelante con los votos del equipo de gobierno, PNV y PSE, mientras que todos los grupos de la oposición se han abstenido. A partir de ahora, se abre un periodo de un mes de información al público del documento para la presentación de alegaciones.

En el debate de la propuesta de modificación, la portavoz de Elkarrekin Bilbao, Ana Viñals, ha recordado que el PGOU que "hoy se propone corregir se aprobó hace apenas dos años y no daba respuesta a la emergencia habitacional que teníamos y que seguimos teniendo hoy en Bilbao ni se tomó en serio la regulación de los alojamientos turísticos en sustitución de vivienda".

Elkarrekin Bilbao propone que los requisitos de implantación a las nuevas habitaciones y viviendas turísticas en las zonas de la ciudad con mayor concentración de alojamientos turísticos se apliquen en toda la Villa, no solo en las zonas saturadas, y así evitar "efectos contagio" en otros barrios de la ciudad, especialmente en los barrios adyacentes a estas zonas.

Por ello, Viñals ha considerado necesario "no solo tomar como referencia el número de habitaciones y viviendas de uso turístico, sino también tener en cuenta los hoteles, hostales, albergues y pensiones, que hay en toda la ciudad, y conocer la capacidad de carga que tenemos como ciudad, el número máximo de visitantes que podemos soportar sin que la calidad de vida de nuestros vecinos se resienta".

Para las zonas saturadas, Viñals ha defendido "régimen específico de desconcentración de alojamientos turísticos, asegurando el crecimiento 0 en estas zonas, es decir, no dar conformidad a una nueva habitación o vivienda de uso turístico, si al mismo tiempo no se da de baja otro alojamiento turístico" y "no permitiendo cambio de titularidad a los alojamientos turísticos que hoy existen".

Desde el PP, su portavoz, Esther Martínez, ha considerado que en la revisión que se plantea "hay improvisación y mucha falta de justificación", ya que "no hay informes del impacto que pueda tener esta reforma que se propone". Tras reconocer la "delicada situación que atraviesa el mercado de la vivienda en Bizkaia en general y, muy particularmente, en nuestra villa", ha asegurado que "las 1.072 viviendas turísticas y las 291 habitaciones turísticas que hay en Bilbao según el Reate, no son las responsables de los altos precios del alquiler".

Esther Martínez ha dicho que hay que "regular la vivienda turística", pero "sin alarmar ni falsear la realidad que tenemos en nuestro municipio", y ha considerado necesario "inspeccionar las viviendas turísticas", al tiempo que ha defendido que "el gran problema que se ha generado en Bilbao ha venido de la desregulación, de la falta de regulación de las habitaciones turísticas" por "la inoperancia del PNV y del PSE en Bilbao y en el Gobierno vasco".

En ese sentido, ha considerado "insuficientes" los cinco inspectores que hay en Bizkaia para inspeccionar este tipo de viviendas y ha criticado que "no hay una inspección real" y que "tampoco se han implementado un servicio de inspección desde el Ayuntamiento para poder tener una actuación inmediata sobre las actividades ilegales que se hayan podido llevar a cabo, para poder identificar, clausurar y sancionar viviendas o habitaciones turísticas ilegales".

Por su parte, el concejal de EH Bildu Karlos Renedo ha advertido que la modificación propuesta del PGOU será una "oportunidad perdida si no se regula la totalidad de la oferta turística". En ese sentido, ha dicho que los informes técnicos del propio gobierno municipal prevén que en dos años "se aumente la oferta de los establecimientos turísticos en más de 2.200 plazas", un incremento que "no tiene en cuenta el aumento de las viviendas y habitaciones turísticas, ya que no se puede calcular".

Tras señalar que actualmente en Bilbao "existen 17.939 plazas turísticas registradas legalmente y con una gran diversidad de modalidades", Renedo ha adelantado que, en el periodo de alegaciones, EH Bildu pedirá que se tomen en cuenta la totalidad de las plazas turísticas y no únicamente la de los pisos turísticos.

Renedo ha destacado que, "tras años negando el problema, el Gobierno municipal ha reconocido que hay que tomar medidas y eso es positivo". No obstante, ha defendido de que las medidas que se adopten "tienen que ser integrales y dar respuestas a medio largo plazo, y no ser meros parches".

Además, ha dicho que la propuesta de modificación del PGOU planteada por el gobierno municipal supondrá "una mancha de aceite" en lo referente a pisos turísticos, ya que, al limitarse a regular únicamente unas zonas de la ciudad, "hará que los pisos turísticos se propaguen en el resto de barrios, sobre todo en los colindantes".

Desde el gobierno, el concejal de Planificación Urbana, Proyectos Estratégicos y Espacio Público, Asier Abaunza, ha subrayado que el objetivo principal de esta modificación es "preservar el uso residencial dentro de la ciudad y garantizar el adecuado equilibrio de esta modalidad de actividades turísticas que están teniendo un crecimiento muy importante" en Bilbao.

Abaunza ha reiterado que Bilbao "no tiene un problema con el turismo", sino que "lo que está siendo es previsor con el turismo y se anticipa a los problemas", porque "está lejos de los indicadores que están marcando la mayoría de las ciudades con respecto a las plazas turísticas por cada 100 habitantes".

Lo que sí se ha detectado en Bilbao, ha apuntado, es "un desequilibrio por barrios, que es, precisamente, lo que pretendemos corregir". Así, ha reconocido que "se está produciendo una concentración en unos barrios muy céntricos de la ciudad", mientras que "en otros barrios literalmente no hay ninguna actividad turística".

"Aunque la media siga estando lejos de otros municipios, por barrios hay un desequilibrio efectivo de implantación de ese tipo de actividades y eso es lo que pretende corregir esta modificación, que la implantación de este tipo de actividades sea equilibrada", ha insistido.

Abaunza, que ha advertido que no se pueden quitar las licencias previas a la aprobación de la modificación del PGOU, se ha mostrado a favor de una modificación legislativa en el Parlamento vasco que permita que los registros en el Reate tengan "una vigencia". Mientras tanto, ha insistido, "ni nosotros ni Gobierno Vasco puede podemos prohibir la transmisión de una licencia que es vigente, que está activa y que cumple con la normativa en el momento en que se le dio la autorización".

Por otro lado, ha remarcado que los planes generales son "documentos vivos" y "en el futuro, si hay alguna otra zona en la que empieza a despuntar la concentración de actividades turísticas, habrá que traer la correspondiente modificación en ese ámbito de la regulación, exactamente igual que estamos haciendo hoy en los ámbitos de Abando, Olabega, Matico, Casco Viejo o Bilbao La Vieja".