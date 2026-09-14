Bilbao cortará el agua este miércoles por la tarde en varias zonas de la ciudad

Archivo - Agua saliendo de un grifo - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha comunicado que este próximo miércoles, 16 de septiembre, por la tarde, se interrumpirá el servicio de suministro de agua en la Campa Artapeta, la carretera Errekalde-Larraskitu, Irustabidea, la calle Larraskitu y la Avenida San Adrián.

El corte de agua se producirá entre las 16.00 y las 20.00 horas, aproximadamente, y viene motivado por el cambio de reguladora, según ha informado el Consistorio bilbaíno en un comunicado.

El corte de suministro afectará a todos los números de la campa Artapeta, al número 55 al 58 de la carretera Errekalde-Larraskitu, a los números 4, 6, 7, 11bis, 12bis y del 25 al 90 de Irustabidea, al número 2 de la calle Larraskitu y a los números 45 y 48 de la Avenida San Adrián