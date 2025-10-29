Bilbao expone su modelo de regeneración urbana en el foro 'Nuevas estrategias urbanas para ciudades de 2050'

El concejal de Regeneración Urbana de Bilbao y presidente de Surbisa, Jon Bilbao, ha participado este miércoles en Madrid en el foro 'Nuevas Estrategias Urbanas para las ciudades de 2050'. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Regeneración Urbana de Bilbao y presidente de Surbisa, Jon Bilbao, ha participado este miércoles en Madrid en el foro 'Nuevas Estrategias Urbanas para las ciudades de 2050', organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, donde ha explicado el modelo de regeneración urbana de la villa.

Según ha explicado el Ayuntamiento bilbaíno, el edil ha intervenido en la mesa redonda 'Experiencias de acción pública y acción privada para transformar el modelo urbano', junto a responsables municipales de Granada, Málaga y Zaragoza y el ex responsable del Parc dAlba Incasol (Barcelona).

En este foro, Bilbao ha subrayado la transformación que ha realizado la capital vizcaína, a través de Surbisa, en la que se ha "priorizado a las personas" que viven en los distintos barrios, "ayudándoles a rehabilitar sus edificios y locales para que no tengan que abandonarlos", así como impulsando la regeneración urbana "de toda la ciudad para mejorar su calidad de vida".