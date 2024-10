Bilbao integrará el ascensor de Begoña en su red municipal una vez que Gobierno vasco se lo entregue "en condiciones"

El Ayuntamiento lo reabrirá gratis y durante las 24 horas del día, pero tiene que finalizar el proceso judicial con la empresa concesionaria

BILBAO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao integrará el ascensor de Begoña en su red municipales de ascensores y lo reabrirá gratis y durante las 24 horas del día, una vez que el Gobierno Vasco se lo entregue "en condiciones" cuando finalice el proceso judicial con la empresa concesionaria que lo tiene cerrado desde hace una década.

El pleno ordinario de este jueves ha aprobado, por unanimidad, una enmienda de modificación del equipo de gobierno acordada con Elkarrekin Bilbao, en la que se insta al gobierno municipal a incorporar el ascensor de Begoña al servicio de ascensores municipales de Bilbao, "una vez sea renovada su infraestructura por parte del Gobierno Vasco".

De esta forma, se busca garantizar, "en la medida de lo posible, el acceso gratuito y su apertura durante las 24 horas del día, en los mismos términos del resto de elevadores, rampas y ascensores inclinados que gestiona la entidad".

En el debate de este punto, el concejal de Elkarrekin Bilbao Xabier Jiménez ha recordado que, el pasado mes de julio, se cumplieron diez años desde que el ascensor de Begoña, propiedad del Gobierno Vasco, realizara su ultimo viaje, "diez años de la pérdida de una infraestructura bien valorada por los bilbaínos y que servía para conectar el Casco Viejo con el barrio de Begoña".

Tras recordar que su cierre supuso a posteriori "una larga serie de litigios entre la empresa concesionaria y el Gobierno Vasco, en primer lugar, por las compensaciones derivadas de la apertura del elevador que une el Metro -Salida Unamuno- con Mallona, y posteriormente por los costes del rescate de la concesión", ha señalado que, "paralelamente, la falta de mantenimiento y abandono de la infraestructura han provocado que, en numerosas ocasiones, el propio ayuntamiento haya tenido que intervenir de oficio ante la caída de cascotes y otros elementos que se desprendían de la fachada, con el subsiguiente coste para las arcas municipales".

Jiménez ha pedido "avanzar en la reapertura del ascensor de Begoña, con el trabajo común para la suscripción de un convenio entre el Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno Vasco para obtener la cesión municipal del ascensor de Begoña en unas condiciones de seguridad que permitan su uso para el transporte de personas", al tiempo que ha advertido de la necesidad de que la infraestructura esté "en perfectas condiciones para su uso de forma segura".

Por su parte, el edil del PP Ángel Rodrigo ha lamentado que, diez años después, se está "hablando prácticamente de lo mismo" y "pendientes de una serie de hitos que todavía no se han producido, como que el asunto está judicializado y, hasta que eso no se libere, nada de lo demás va a ocurrir".

Además, ha afirmado que no ha habido "voluntad política" para resolver este asunto, que "está judicializado porque no hubo acuerdo entre el Gobierno Vasco y la concesionaria". "Si fuera todo tan bonito y tan estupendo, nos dirían cuándo se va a recepcionar ese ascensor y, a fecha de hoy, no lo han dicho", ha reprochado, para alegrarse, no obstante, de que la inicitiva "salga adelante".

El concejal de EH Bildu Xabier Fernández ha defendido que la titualidad municipal "solo reportaría beneficios, también para los vecinos de la calle Esperanza, ya que son muchos los problemas de seguridad derivados del estado del ascensor, pero también de convivencia y salud".

El concejal de Planificación Urbama Proyectos Estratégicos y Espacio Público, Asier Abaunza, ha señalado que el ascensor de Begoña "es un bien que tiene, más allá de su función de conexión entre el Parque de Echevarría y el Casco Viejo, un valor arquitectónico singular", por lo que "también, desde ese punto de vista, merece la pena su conservación", algo que, según ha asegurado, "también comparte el Gobierno Vasco y no ha habido ninguna discrepancia a este respecto".

Abaunza ha dicho que el Ayuntamiento de Bilbao "está dispuesto a integrar este ascensor dentro de su red de ascensores municipales una vez que el Gobierno Vasco se lo entregue en condiciones, exactamente igual que ya hemos hecho, por ejemplo, con el ascensor de Zumalacárregui, que también era del Gobierno Vasco, en este caso de ETS, porque era el ascensor de la estación de Euskotren".

Tras indicar que "por fin vemos algo de luz al final del túnel" porque la vía judicial "está llegando a su término", Abaunza ha remarcado que, hasta que no se complete este procedimiento, el ascensor "sigue siendo propiedad de la empresa, que es quien compró los locales y construyó la infraestructura en un régimen de concesión, y no es propiedad del Gobierno Vasco".

Según ha reconocido, "habrá que renovar maquinaria y la cabina, que no es accesible ni tampoco está conectada con la red de fibra óptica municipal, ni tiene cámara de vigilancia, ni telefonillo para llamar en caso de emergencia, ni ventilación". Ese costo, ha asegurado, lo asumirá el Gobierno Vasco y "tenemos el compromiso de la actual responsable del Departamento de Transportes de que asume esa responsabilidad y que, efectivamente, lo va a realizar".

El edil de Planificación Urbama Proyectos Estratégicos y Espacio Público ha asegurado que, en este asunto, "la voluntad política es la que ha guiado la acción" del gobierno municipal durante todos estos años, y también del Gobierno "llevando adelante los pleitos judiciales contra la concesionaria, que pide cobrar 600.000 euros más de lo que le corresponde, para recuperar la concesión".