Bilbao se suma a la XII edición de Loraldia con 25 actividades del 9 al 28 de marzo en espacios emblemáticos

BILBAO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao vuelve a sumarse a Loraldia Festibala, uno de los principales puntos de encuentro de la cultura vasca contemporánea y que este año alcanza su 12ª edición, con 25 actividades programadas del 9 al 28 de marzo que incluyen música, literatura, bertsolaritza, danza, teatro, cine y experiencias inmersivas/digitales en espacios emblemáticos de la villa.

El director de Cultura del Consistorio bilbaino, Iñaki López de Aguileta, el director de Euskera de la Diputación Foral de Bizkaia, Isaac Amezaga, el viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco, Andoni Iturbe, y la responsable de comunicación de Loraldia, Amaia Ocerin, han ofrecido todos los detalles de esta iniciativa en una rueda de prensa celebrada este viernes en Euskararen Etxea.

Bajo el lema "¡Baga, biga, higa, Maurizia!", el festival invita a "abrirse a la creatividad y tejer nuevos imaginarios en medio de una época compleja: unir nuevas voces y referentes, actualizar la tradición, y experimentar en lenguajes artísticos, siempre centrados en la transmisión y la comunidad", según han explicado.

En esa línea, han destacado que Loraldia es "un espacio para representar y tejer un mundo mejor y más justo" y, por eso, el festival no es sólo una "oferta de programación", sino "una estrategia cultural para dar visibilidad a la creación contemporánea en euskera, activar al público (euskaldun y no euskaldun) y favorecer la transmisión cultural a los formatos actuales". Se trata de una iniciativa que "combina innovación, integración y cuidado", han remarcado.

25 ACTIVIDADES MULTIDISCIPLINARES

La edición 2026 de Loraldia Festibala reunirá del 9 al 28 de marzo 25 actividades que unirán espacios emblemáticos de Bilbao como el Teatro Arriaga, Bira Kulturgunea, Kafe Antzokia, Azkuna Zentroa, Museo Guggenheim Bilbao, Sociedad Filarmónica, Bizkaia Aretoa, Itsasmuseum, La Fundición, Euskalduna Bilbao, Biblioteca Bidebarrieta y Elkar denda, además de llegar al monte Arraitz.

En la presentación han resaltado que la apuesta de Loraldia es "clara: un cruce de disciplinas (música+poesía, literatura+cine, danza+voz-sonido, experiencias inmersivas) y ofrecer formatos especiales para impresionar y hacer pensar al público de otra manera".

LORAZAINAK Y LORAZAIN EGUNA

El Ayuntamiento de Bilbao ha recordado que los Lorazainak son la red comunitaria de Loraldia, compuesta en la actualidad por más de 4.600 personas. En cada edición de Loraldia Festibala, el festival elige un acto de programación para celebrar el Lorazain Eguna, agradecer a la comunidad y fomentar el consumo cultural en euskera. En 2026, el elegido será Maitasuna ez da nahikoa, con entrada gratuita para Lorazainak (con reserva previa) y 5 euros para el público en general.

Además, este mismo viernes, a las 19.00 horas, Loraldia tendrá otro gesto especial para los Lorazainak en Guruzu, donde la comunidad está invitada al miniconcierto íntimo del grupo Nogen.