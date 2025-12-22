Bilbao y Usurbil venden parte del 23.112, primer quinto premio del Sorteo de Navidad

Un niño del Colegio de San Ildefonso, canta un premio de la Lotería de Navidad, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

BILBAO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una administración de Bilbao y otra de la localidad guipuzcoana de Usurbil han vendido parte del 23.112, agraciado con uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y dotado con 60.000 euros a la serie.

El número se ha cantado a las 10.34 horas horas en el primer alambre de la cuarta tabla y ha estado muy repartido. Entre las administraciones que tenían asignado este 23.112, se encuentran la administración de Azkarreta, ubicada en el Arenal 1 de Bilbao, que tenía dos series consignadas y que han vendido en su integridad, por lo que han repartido 120.000 euros.

Desde esta administración han señalado a Europa Press que se ha vendido todo en ventanilla y, en concreto, en los últimos días, y han mostrado su satisfacción por haber dado este premio.

También tenía consignada una serie de este primer quinto premio la administración número 2 de Usurbil, en Gipuzkoa, ubicada en el centro comercial Urbil, en el Polígono Asteasuain.