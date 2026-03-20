Pasarela de moda de BilbaoCentro - BILBAOCENTRO

BILBAO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

BilbaoCentro presentará este sábado la moda de primavera en la XI Edición de Shopping Eguna, que constará de una doble pasarela con más de una docena de comercios de moda desfilando sus propuestas de primavera y la II edición del desfile perruno de la asoaicón de comerciantes bilbaína.

Según ha informado la agrupación empresarial BilbaoCentro, será la de mañana una jornada dedicada a la promoción del comercio de la Villa y que da inicio a la temporada de primavera, mostrando a los clientes la "calidad del comercio bilbaíno" en plena calle Arbieto, a las 12.30 horas.

Los catorce comercios pertenecientes a la asociación BilbaoCentro han confeccionado looks que representan sus propuestas de moda para esta temporada: moda masculina, femenina y deportiva, con modelos de todas las edades serán los protagonistas de esta jornada de espectáculo y celebración.

A continuación, los protagonistas serán las mascotas, una manada compuesta por 19 perros que han sido seleccionados en el multitudinario casting de la pasada semana, que van a lucir a sus dueños y propuestas de moda y peluquería canina.

Por su parte, la fundación Síndrome de Down del País Vasco celebrará la XIV edición del desfile "Moda para Tod@s" el próximo lunes en Euskalduna Jauregia. Un total de 120 personas con discapacidad intelectual y síndrome de down vestirán las propuestas de moda y diseño de 22 comercios de BilbaoCentro, acompañados por 22 famosos y con Gurutze Beitia y Ana Urrutia a los mandos del desfile.