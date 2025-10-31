BILBAO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bilbobus ampliará el número de líneas de 37 a 39 y aumentará las paradas de 527 a 541, además de ajustar recorridos y frecuencias para responder a nuevas demandas y optimizar el servicio en los puntos donde se han identificado solapamientos con otros medios de transporte y fomentar la intermodalidad en la Plaza Circular y en la Estación Intermodal.

El Ayuntamiento de Bilbao, a través del Área de Movilidad y Sostenibilidad, ha presentado este viernes la propuesta de reordenación del servicio de Bilbobus que se ha elaborado en base a un "exhaustivo estudio" y que ha contado con la intervención de diversas asociaciones ciudadanas, representantes políticos, personal técnico, operadores del servicio y personas usuarias.

Según ha indicado la concejala de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, el objetivo es adecuar el servicio a las "necesidades reales de la ciudad y sus barrios, especialmente aquellos con menor cobertura o más alejados del centro sin renunciar a los estándares actuales de calidad ni al compromiso de seguir apostando por una sostenibilidad ambiental".

"Esta reordenación incorpora una mayor equidad y mejor conectividad en el transporte público de la ciudad, apostando por una red más inteligente, verde y justa, ya que con las modificaciones introducidas conseguimos reforzar el servicio donde más falta hace", ha asegurado Abete.

Además, ha asegurado que "la reordenación de las líneas de Bilbobus permitirá también mejorar la eficiencia y reforzar el servicio en los barrios altos, en las nuevas áreas de desarrollo y en las zonas alejadas de otras alternativas de transporte como ferrocarril, metro o tranvía".

La propuesta, que será ahora de nuevo estudiada y analizada por los grupos que han estado presentes en el proceso participativo de elaboración, amplía las líneas de 37 a 39.

La intensificación en las nuevas zonas de desarrollo de la ciudad que convierten actuales líneas de barrio en líneas regulares, así como los desdobles de algunas líneas para favorecer la intermodalidad en Plaza Circular, hacen que se aumente el número de líneas regulares, así como el número de paradas que pasará de las 527 actuales a 541, ha precisado Abete.

Todas las líneas que operan actualmente se mantienen, aunque se realizarán algunos ajustes para adaptar el servicio a las necesidades actuales. El principal refuerzo se producirá en los barrios altos como Irala o Miribilla, así como en las zonas de nuevo desarrollo como es el caso de Zorrotzaurre, donde se mejorará las conexiones y las frecuencias.

En el centro de la ciudad se realizarán ajustes con objeto de optimizar el servicio allí donde se producen solapamientos con otros servicios de transporte, reforzando la intermodalidad en la zona de la plaza circular y la estación intermodal, mejorando la agilidad del servicio y reduciendo los tiempos de espera.

También se han identificado una serie de líneas que en una fase posterior deberán de ajustarse ya que conectarán los futuros desarrollos de la ciudad, como es el caso de Zorrotzaurre, o zonas donde se implementarán nuevas infraestructuras, como son los ascensores de Arangoiti o la llegada del tranvía a Olabeaga, se realizarán los ajustes necesarios para garantizar la eficiencia del servicio.

CAMBIOS EN LAS LÍNEAS

En once líneas se llevarán a cabo algunos cambios en el recorrido para optimizar el servicio, principalmente para dar respuesta a los nuevos desarrollos de la ciudad y para cumplir con los objetivos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

Por otra parte, se intensificará el servicio con el aumento de frecuencias en siete líneas que circulan por los barrios de Artxanda, Bolueta, Miribilla, Zorrotza y Zorrotzaurre.

Se ajustará la frecuencia en cinco líneas que dan servicio a zonas en las que se ha detectado algunos solapamientos con otros transportes públicos (Otxarkoaga, Arabella y Castaños).

Abete ha indicado que los conceptos de sostenibilidad y equidad presiden esta reordenación del servicio, manteniendo el mismo volumen de inversión, reequilibrando los recursos existentes sin reducir el número de kilómetros y horas de servicio. Así, ha precisado que se refuerza el servicio en las zonas donde las opciones de transporte pública se limitan a Bilbobus, y se reducen las duplicidades en las zonas con otras alternativas de transporte público.

NUEVO RECORD DE USUARIOS

En lo que va de año, Bilbobus ha vuelto a batir el récord de personas usuarias de los últimos años, al alcanzar los 26 millones y superando la cifra de 100.000 en muchas jornadas. Estos datos muestran que la tendencia sigue al alza, y que, de seguirse esta trayectoria, 2025 puede convertirse en el año con mayor número de personas usuarias desde 1996, y alcanzar los 28 millones, ha recordado Abete.

Bilbobus cuenta actualmente con 141 unidades, de ellas 94 son híbridas y 26 eléctricas que le convierten en una de las flotas más modernas, sostenibles y eficientes de Europa, con una media de edad de 5,14 años y un 85% de los autobuses renovados.

Bilbobus dispone de 527 paradas, lo que supone que prácticamente el 100% de la población de Bilbao tiene una parada a menos de 300 metros de su casa. Además, ha remarcado Abete, año tras año las encuestas de calidad que se realizan revelan "una alta satisfacción entre las personas usuarias del servicio, con calificaciones siempre por encima del notable".