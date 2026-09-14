Bizkaia reunirá a su "talento cultural femenino" en BESEK para construir "una radiografía colectiva" del sector

Presentación del encuentro BESEK en Bilbao. - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El encuentro BESEK, Bizkaiko Emakumeen Sarea Esparru Kulturalean, reunirá los próximos días 21 y 22 de septiembre en Bilbao al "talento cultural femenino" de Bizkaia con el objetivo de "construir una radiografía colectiva" del sector. Entre otras propuestas, habrá música, danza, podcasts, lana latxa, asociacionismo, mentorías gratuitas, materiales biobasados o cuidados y salud mental.

La primera edición de esta iniciativa, dirigida a las mujeres que forman parte del sector cultural y creativo vizcaíno e impulsada por Media Attack Group en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia, se ha presentado este lunes en una rueda de prensa en la Sala Rekalde de Bilbao, con la participación de la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, y de las impulsoras del proyecto, Nerea Albinarrate y Paula Bañuelos.

Según ha explicado Arrizabalaga, "BESEK nace como un espacio de encuentro, escucha y colaboración para las mujeres del ecosistema cultural de Bizkaia". El objetivo es que estas jornadas sirvan para compartir experiencias, identificar necesidades reales y generar nuevas oportunidades desde una mirada colectiva.

"Será, además, una herramienta estratégica para orientar futuras líneas de trabajo y seguir fortaleciendo un sector cultural más plural, conectado y cercano a la realidad de sus profesionales", ha avanzado.

BESEK reunirá en el Euskalduna durante dos jornadas a mujeres "de disciplinas, edades, trayectorias y realidades diferentes" no solo para hablar sobre el sector, sino también para "compartir conocimiento, hacer visibles proyectos, adquirir nuevas herramientas y, sobre todo, provocar conexiones que puedan continuar una vez finalizado el encuentro", han destacado Nerea Albinarrate y Paula Bañuelos.

En palabras de sus impulsoras, la iniciativa "no nace desde la crítica por la situación de la mujer en el sector creativo y cultural, sino desde la acción colectiva". Así, la cita aspira a dar respuesta a necesidades y retos reales "que muchas comparten".

Para ello, ha sido organizada con las aportaciones de un grupo motor integrado por profesionales de referencia, que han trabajado "para reflejar de verdad la pluralidad del sector" e integrar perspectivas diversas como ruralidad, intergeneracionalidad, accesibilidad o migración, entre otras.

La programación incluirá conversatorios, talleres prácticos, demostraciones y actuaciones, mentorías individuales, stands o grabaciones de podcasts como Proyecto FEMME -dirigido y presentado por Berta Vittersweet y Afrika Bibang y especializado en dar visibilidad al talento femenino.

También habrá una zona de trabajo y encuentro (Topagunea), un espacio para mostrar proyectos (Azoka) y diferentes propuestas de creación y participación colectiva.

Todo ello será de acceso libre y gratuito. En palabras de Albinarrate, "será un espacio en el que toda mujer, independientemente de si lleva veinte años trabajando en cultura o está intentando sacar adelante su primer proyecto, pueda encontrar algo que le resulte útil: desde una referente o una posible colaboradora hasta una simple charla informal con otra profesional que esté atravesando una situación parecida".

Según han avanzado las organizadoras, los conversatorios incluirán a participantes como Laurita Siles, Lidia Kinson, Maitane San Nicolás, Cristina Guezuraga o Isabel Tomás y abordarán temas como la creación alejada de los grandes centros, los cuidados como una posible estructura para construir proyectos más sostenibles o el papel de las redes y la acción colectiva.

También se contará con Ángela Alonso, Karmele Jaio y Soraya Vegas para hablar de "los bloqueos, la pérdida de inspiración, los miedos y otras crisis" en los procesos creativos.

En los talleres prácticos -que tienen aforo limitado y requieren inscripción previa-, Nagore de los Ríos "ayudará a construir el relato de un proyecto y a definir su valor diferencial", Jemima Cano (Doos Colectivo) trabajará sobre financiación y sostenibilidad económica, Leire Legarreta (We Are Clickers) mostrará cómo automatizar tareas burocráticas con IA y Valentina Pinuer analizará el impacto del estrés sostenido.

Además, habrá stands de, entre otras, la librería La Ilusa, el taller de impresión Another Press, la artista con discapacidad que trabaja con la manipulación con ondas cerebrales Amaia Vicente o el Proyecto Ellas de Ainhoa Resano de fotografía documental.

Para las sesiones de mentoría, se contará con expertas en financiación y sostenibilidad económica, derecho de autoría y creación o comunicación y visibilidad, entre otros ámbitos.

LIBRO BLANCO

Según han destacado sus responsables durante la presentación, uno de los ejes centrales de las jornadas será la escucha de las propias mujeres. Para ello, se han convocado dos sesiones llamadas 'Laboratorio Libro Blanco: Cartografía Colectiva'.

La intención es dar continuidad presencial al formulario online que BESEK lanzó en agosto para identificar barreras, miedos y necesidades, pero también recursos, talento y capacidades que ya existen en el sector en Bizkaia. "Nosotras no podemos determinar cuáles son las necesidades de las creadoras. Por eso queremos preguntar y escuchar. Cuantos más puntos de vista incorporemos, más representativo y útil será BESEK", ha señalado Bañuelos.

Con toda la información recabada, se pretende "dar los primeros pasos para crear el Libro Blanco BESEK, una radiografía colectiva de la realidad de las mujeres que trabajan en el ecosistema cultural y creativo de Bizkaia". "Debe ser todo el sector quien diga qué está ocurriendo y hacia dónde quiere avanzar. BESEK solo aspira a poner el espacio y las herramientas para que juntas podamos orientar futuras líneas de trabajo", han precisados sus responsables.

Por otro lado, el programa de esta primera edición también ofrece, entre otras propuestas, la actuación de la poeta, performer y música Laura Sam, que compondrá en el momento poemas personalizados; la pieza de danza contemporánea y música en directo 'Entre mi cuerpo y yo. Llorona llévame al río', con Olaia Valle y Amaia Santamaría; y un concierto de la cantautora Olivia Orell.

Además, habrá una muestra del proceso de transformación de la lana latxa de la mano de Enara Bravo (Gertrude Kultur Elkartea) y una sesión de creación de materiales biobasados a partir de ingredientes orgánicos y biodegradables con Estela Miguel.

BESEK dispondrá de un espacio gratuito de conciliación, dinamizado por El Camino Creativo y Virginia Castanedo, con inscripción previa, para que "las responsabilidades de cuidado no sean un impedimento para participar en las jornadas".

Además, desde la organización han precisado que la iniciativa estará abierta también "a los hombres que quieran acercarse como oyentes a las actividades de acceso general"