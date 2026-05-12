BizkaiaGara visibiliza el compromiso cívico en el territorio a través de una mesa de experiencias con voluntarios

Jornada de BizkaiaGara - DIP. BIZKAIA

BILBAO 12 May. (EUROPA PRESS) -

BizkaiaGara ha desarrollado este martes, bajo el título "Bizkaia apuesta por la activación ciudadana", la mesa de experiencias, un encuentro orientado a visibilizar el valor de la activación ciudadana y del voluntariado en Bizkaia, según ha informado la Diputación foral de Bizkaia.

El encuentro ha contado con la participación de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, quien ha resaltado la labor que, desde hace casi 25 años, empezaron a desarrollar la Diputación Foral de Bizkaia, BBK y EDE Fundazioa con el nacimiento de Bolunta, lo que con el tiempo se convirtió en BizkaiaGara. "No para dirigir ni para homogeneizar, sino para conectar, para hacer visible lo que ya estaba pasando en los pueblos y barrios de Bizkaia", ha precisado.

"Desde la Diputación seguiremos haciendo nuestra parte, y eso significa algo concreto: incorporar la activación ciudadana a lo que hacemos, abrir espacios de participación que alimenten nuestras políticas, escuchar y activar en ámbitos como las emergencias, la acción social o la cultura, porque cuando lo hacemos, lo que hacemos es mejorar", ha agregado.

La mesa de experiencias ha sido moderada por el diputado foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ager Izagirre, con la participación de tres personas voluntarias vinculadas a distintos ámbitos de actuación: Salec Hossie, voluntario del ámbito del deporte y la inclusión social; Raisa Herreros Moura, voluntaria del ámbito de la universidad y los derechos humanos; y Mertxe Sagastizabal, voluntaria del ámbito social y tiempo libre.

Durante la conversación, las tres personas voluntarias han compartido sus motivaciones para implicarse en iniciativas de voluntariado, los aprendizajes personales y colectivos que han vivido, así como los principales retos a los que se enfrentan las personas que deciden activarse en favor de la comunidad.

ACTIVANDO BIZKAIA

Por su parte, BizkaiaGara ha compartido su experiencia sobre el terreno como espacio de activación ciudadana impulsado por la Diputación Foral de Bizkaia, BBK Fundazioa y EDE Fundazioa, así como sus perspectivas de futuro para seguir articulando el ecosistema de participación, voluntariado y compromiso cívico en Bizkaia.

La mesa se ha situado, además, en el contexto del Año Internacional del Voluntariado para el Desarrollo Sostenible 2026, designado por Naciones Unidas, una efeméride que subraya la contribución del voluntariado a la cohesión social, la corresponsabilidad ciudadana y el desarrollo sostenible de los territorios.

Con esta iniciativa, BizkaiaGara y la Diputación Foral de Bizkaia han querido reconocer el compromiso de las personas voluntarias y poner en valor la activación ciudadana como una palanca "fundamental" para construir una Bizkaia "más participativa, solidaria y conectada".