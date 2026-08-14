El bombero Jaime Domínguez llega este sábado a San Sebastián dentro de su reto para visibilizar el suicidio

Archivo - Santiago Villena, alcalde (derecha), junto a Jimmy Go (izquierda), momentos antes de comenzar la etapa - AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO - Archivo

SAN SEBASTIÁN 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Jaime Domínguez, conocido como 'Jimmy_Go' en redes sociales, bombero del Ayuntamiento de Madrid, llegará este sábado a San Sebastián dentro de su reto de correr un total de 3.953 kilómetros, un kilómetro por cada persona que murió por suicidio durante 2024.

A través de su reto, 'Romper el silencio', Domínguez quiere "alzar la voz y generar conversación, visibilidad y conciencia social" sobre la prevención del suicidio, según han explicado desde el Ayuntamiento donostiarra.

En esa línea, desde el Consistorio han informado que a las 12.30 horas Jimmy Go será recibido en el parque de bomberos de Garbera por bomberos y una representación del Gobierno municipal de la capital guipuzcoana.