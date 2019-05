'Bosque maldito (The Hole in the Ground)', Premio a la Mejor Película del Festival de Cine Fantástico de Bilbao-FANT

Publicado 09/05/2019 17:09:46 CET

BILBAO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Jurado de la XXV edición del Festival de Cine Fantástico de

Bilbao-FANT 25, integrado por el director de cine estadounidense, guionista y productor Gary Sherman, la directora de Fancine-Festival de Cine Fantástico de Málaga, Rocío Moreno, y la actriz Diana Peñalver ha otorgado el Premio FANT 2019 a la Mejor Película, al largometraje 'The Hole in the Ground (Bosque maldito)', ópera prima del realizador irlandés Lee Cronin.

Según ha informado el festival, el jurado se ha decantado por este trabajo dirigido por Lee Cronin, "por su prometedor debut tanto en la dirección como en el guión, y su sensibilidad hacia un personaje protagonista femenino y complejo, capaz de mantener en vilo al espectador durante 90 minutos".

La película de terror y suspense, que había levantado una gran expectación entre el público y la crítica tras su presentación en el festival de Sundance, se presentó el martes en Bilbao, con la presencia de Lee Cronin. 'The Hole in the Ground (Bosque maldito)' se estrenarán en cines de todo el Estado el próximo 28 de junio.

En el apartado de cortometrajes, el jurado ha concedido el premio al Mejor Cortometraje a la película de animación 'La Noria' (España, 2018, 12') de Carlos Baena. El tribunal se ha decantado por este trabajo "por su extraordinaria calidad técnica y su habilidad para transmitir una sobrecogedora y mágica historia a la vez amable y emotiva".

CORTOMETRAJE VASCO

El galardón al Mejor Cortometraje Vasco, según el criterio del jurado, ha sido para el trabajo 'Amargo era el postre' (2018, 19 min) de Diego H. Kataryniuk, que han justificado en "su acertada combinación entre los departamentos de dirección, guión, fotografía, dirección de arte, vestuario y maquillaje, para crear una provocadora historia de suspense".

Esta ficción de 19 minutos hace doblete, ya que consigue también el favor del público del festival, que la ha elegido Mejor Cortometraje de FANT 25. El premio del Público a la Mejor Película de Sección Oficial ha sido para 'One Cut of the Dead', del japonés Shin'chihirô Ueda.

La Unión De Actores Vascos-Euskal Aktoreen Batasuna ha fallado un premio a la Mejor interpretación de cortometrajes vascos. El galardón se ha concedido a la actriz Paola Bontempi por su interpretación en el cortometraje de Norma Vila "El fin de todas las cosas".

PANORAMA

Por su parte, el jurado de Panorama ha estado integrado esta edición por el director, productor, escritor, ilustrador e historietista Borja Crespo, la compositora Aranzazu Calleja y Rubin Stein, director del cortometraje 'Bailaora' galardonado con el Premio Goya al Mejor Cortometraje de Ficción. El premio al Mejor Largometraje de Panorama ha sido para 'Escombros', (España, 2018) de Álvaro Pita. En el apartado de cortometrajes el premio ha sido para 'Switch', (Bélgica, 2018) de Marion Renard.

Además, 'El increíble finde menguante', opera prima del realizador navarro Jon Mikel Caballero, -que se estrena en cines este viernes-, ha sido galardonada con el Premio al Mejor Guión que concede la Asociación de Guionistas Vascos, y el Premio a la Dirección más Innovadora, concedido por Cine Club FAS. La Asociación de Guionistas Vascos ha concedido además, una mención especial a la película "One Cut of the Dead" de Shin'chihirô Ueda.

La Gala de Entrega de Premios de esta 25ª edición del Festival de Cine Fantástico de Bilbao - FANT, incluida la entrega del galardón Estrella del FANTástico a J.A. Bayona y el premio FANTROBIA que reconoce a una figura emergente del género, a Guillermo de Oliveira, se celebrará este viernes, a partir de las 20.00 horas, en el auditorio del Museo Guggenheim Bilbao, con la proyección especial de la película 'Au Poste!', de Quentin Dupieux.

El sábado se proyectará de nuevo en Sala BBK todo el palmarés de FANT 25 a partir de las 18.00 horas, con entrada a 5 euros.