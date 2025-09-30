Buces asegura que Cebek aspira a alcanzar "la máxima aproximación a la paridad" en sus órganos de gobierno en 2029

BILBAO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cebek, Guillermo Buces, ha asegurado que la organización empresarial vizcaína tiene la vista puesta en el proceso electoral de 2029 con el compromiso de alcanzar en esa fecha "la máxima aproximación a la paridad" en sus órganos de gobierno, incluida su junta directiva, y consolidar "un modelo de gobernanza más equitativo y sostenible en el tiempo".

Buces ha hecho estas apreciaciones durante unas jornadas organizadas este martes por Cebek sobre liderazgo empresarial femenino, dentro de la iniciativa Enpresan Bardin y bajo el título.

En su discurso, Guillermo Buces ha recordado que "desde la puesta en marcha del proyecto en 2015 en Enpresan Bardin" tienen "el propósito claro de promover la sensibilización de las empresas de Bizkaia hacia un mayor compromiso con la igualdad de género, visualizar su importancia e introducir esta mirada en los cuadros directivos".

Con esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, se pretende asimismo "incrementar" el número de mujeres en los órganos directivos de las empresas, buscando así una participación "diversa, plural y enriquecedora en la toma de decisiones".

En relación con los Órganos de Gobierno y representación de las organizaciones empresariales, el presidente de Cebek ha destacado que "los avances, hasta ahora, han sido significativos" ya que, tal y como ha detallado, desde 2015, la representación femenina en la Junta Directiva ha pasado del 12,5% al 31,25%, mientras que en la Asamblea General del 11,19% al 19,85%.

Con la vista puesta en el proceso electoral de 2029, ha subrayado Buces, que su compromiso es "alcanzar la máxima aproximación a la paridad, consolidando un modelo de gobernanza más equitativo y sostenible en el tiempo".

Tras recordar que desde su puesta en marcha han participado en Enpresan Bardin 3.093 personas, 2.185 mujeres y 908 hombres, Buces ha señalado que "la igualdad real requiere compromiso colectivo, valentía para transformar inercias".

Asimismo, ha subrayado, requiere "la convicción de que una sociedad más justa se construye también desde nuestras empresas", de forma que "cada paso que demos en este camino será una contribución a un tejido empresarial vizcaíno más igualitario, más innovador y más inclusivo".

CONFERENCIA CENTRAL

La conferencia central ha corrido a cargo de la CEO de Aleph Comunicacion, Paula Mattio, quien ha señalado que "en un entorno empresarial en constante transformación, donde aún persisten techos invisibles, resulta imprescindible apostar por liderazgos auténticos, valientes y alineados con los retos actuales y ha subrayado que "no podemos dejar fuera a la mitad del talento".

En su charla, y bajo el título "Liderar desde la autenticidad: claves del liderazgo femenino en un mundo que todavía se resiste al cambio", la ponente ha aportado datos relevantes como que las mujeres ocupan el 36% de los puestos directivos, el 8% en los Consejos del Ibex y el 25% en las startups europeas.

En lo referente a Euskadi los porcentajes son del 28%, el 24% y el 6%, mientras que en los países nórdicos son el 46%, el 45% y el 24%, respectivamente.

Ante estas cifras, Paula Mattio ha señalado que "en las empresas con más mujeres en la dirección aumenta la rentabilidad en un 25%, la innovación un 20% y la retención de talento en un 30%".