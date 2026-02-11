Buscan a un hombre que escapó por la ventana tras haber encerrado a su mujer e hijas en su casa de Bilbao

Coche patrulla de la Policía Municipal de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre está siendo buscado por la Policía después de que en la madrugada del martes se escapara de su vivienda en Bilbao, después de que acudieran agentes municipales porque había encerrado a su mujer y sus hijas, a las que no dejaba salir.

Según ha manifestado fuentes del Ayuntamiento a Europa Press, los hechos ocurrieron en Errekalde-Larraskitu, cuando se activó un dispositivo policial por amenazas y una fuerte discusión en un domicilio en el que había menores.

Los padres de la mujer comunicaron a la Policía que no dejaba salir de la casa ni a ella ni a sus hijas y, cuando acudieron a la vivienda, el hombre no quiso abrir la puerta, por lo que los agentes policiales decidieron entrar al no poder comprobar si la mujer y las menores estaban bien.

En ese momento, él se escapó por una ventana y todavía se le está tratando de localizar. La Policía llevo a la madre, que no quiso denunciar a su pareja, y a sus hijas con sus padres de cara a ofrecerles protección.