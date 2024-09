Cámara vasca pide "promover una solución negociada" para Venezuela y exige la publicación de las actas electorales

La iniciativa de PNV y PSE defiende que "el respeto a la voluntad del pueblo venezolano es la única vía para restablecer la democracia"



VITORIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves solicitar al Gobierno Vasco, al Gobierno de España y a la Unión Europea que "continúen apoyando la democracia y la paz en Venezuela, promoviendo mediante el diálogo una solución negociada a la crisis", y ha reclamado a las autoridades venezolanas "la publicación de todas las actas de escrutinio electorales para que puedan ser escrutadas por la comunidad internacional".

"El respeto a la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo la única vía para el restablecimiento de la democracia y la resolución de la actual crisis", ha defendido.

La proposición no de ley presentada por PNV y PSE sobre la situación del país tras las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio en Venezuela, ha contado con el apoyo de los grupos proponentes, la abstención de EH Bildu y Sumar, y el voto en contra de PP y Vox.

En el texto aprobado, el Parlamento Vasco muestra, "en nombre de la ciudadanía vasca, su solidaridad, cercanía y afecto a toda la diáspora venezolana en Euskadi y hace suya la noble causa de la defensa de la libertad y la democracia en Venezuela" y expresa "su preocupación por la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales en relación con el creciente número de detenciones arbitrarias y el continuo acoso a la oposición".

Por ello, solicita a las autoridades venezolanas "el cese inmediato de cualquier acto de represión u hostigamiento contra las protestas pacíficas de la oposición y el fin de las detenciones arbitrarias, la represión y a la retórica violenta contra miembros de la oposición y de la sociedad civil", y demanda asimismo "la liberación de todos los presos políticos".

El Parlamento Vasco solicita a las autoridades venezolanas "la publicación de todas las actas de escrutinio electorales para que puedan ser escrutadas por la comunidad internacional" y señala que "el respeto a la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo la única vía para el restablecimiento de la democracia en Venezuela y la resolución de la actual crisis humanitaria y socioeconómica".

Finalmente, la Cámara vasca pide al Gobierno Vasco, al Gobierno de España y a la Unión Europea que "continúen apoyando la democracia y la paz en Venezuela, promoviendo mediante el diálogo una solución negociada a la crisis".

"SITUACIÓN TERRIBLE"

En el debate, el parlamentario del PNV Mikel Arruabarrena ha explicado que esta iniciativa busca denunciar "las injusticias y la cruel dictadura que vive el pueblo venezolano" porque "la situación en Venezuela es terrible". Asimismo, ha criticado que "EH Bildu ha seguido una estrategia deliberada de legitimación del fraude electoral" y ha acusado a la coalición de ser "partícipe activo del blanqueamiento del a dictadura de Nicolás Maduro" manteniendo una posición "equidistante".

Para Arruabarrena, "existen mimbres más que suficientes entre el PNV, PSE y PP para llegar a acuerdos en el ámbito de Venezuela" y ha pedido al PP que "no engañe, sobre todo a la diáspora venezolana, diciendo que esto es una cuestión de mera voluntad" porque es necesario sumar tres partidos para tener mayoría absoluta en la Cámara vasca. "Yo le invito a que vote a favor, porque las consecuencias de no hacerlo es una foto mucho más pobre", ha reclamado.

El parlamentario del PSE Jorge Juez, por su parte, ha defendido que "acusar al Gobierno de España de participar en golpes de Estado, de alentar dictaduras, aparte de ser bochornoso y deleznable, solo sirve para generar ruido mediático y retratar la baja catadura moral y la ruindad de quien lo expresa".

"No todo vale. No se puede despreciar la democracia de manera sucia y rastrera, enfangando la esencia de entender la democracia desde el respeto mutuo y recíproco. Los gobiernos no quitan y ponen mandatarios al frente de otras naciones, ya sean amigas o enemigas; son los ciudadanos los que, ejerciendo su derecho al voto, deciden en las urnas quienes van a dirigir su país", ha defendido.

El parlamentario de EH Bildu Igor Zulaika ha mostrado su sorpresa por que la primera iniciativa que se debate en la legislatura en la Cámara vasca sea sobre Venezuela cuando "en este país hay otras cuestiones que necesitan nuestra atención como la vivienda, salarios, cuidados y Osakidetza".

Tras afirmar que "es innegable que Venezuela vive una situación muy difícil", ha defendido que "corresponde al pueblo venezolano encauzar la situación mediante el diálogo, sin injerencias externas" porque "fomentar el conflicto interno complica aún más la situación". "Creemos que hay que respetar las instituciones de las que el pueblo de Venezuela se ha adoptado y de aquellos mecanismos de los que se pueda dotar en el futuro para salir de esta situación", ha defendido.

La parlamentaria del PP Laura Garrido ha explicado que la iniciativa de PNV y PSE "se queda muy corta en cuanto a la firmeza de su contenido y absolutamente extemporánea en cuanto al desarrollo de los acontecimientos" y por ello han presentado una enmienda a la totalidad, "respetando algunas de las referencias de la iniciativa original" pero haciendo "referencia expresa a la situación de los presos vascos detenidos arbitrariamente por el régimen chavista y citando el pronunciamiento del Congreso de los Diputados, iniciativa del PP, apoyada por el PNV".

Para Garrido, "no caben las medias tintas y las propuestas del PNV y el PSE al no reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela hoy en esta Cámara pone de manifiesto una absoluta falta de compromiso con el proceso de transición de la dictadura a la democracia".

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha lamentado que esta iniciativa solo va a servir para "dar alas al PP y, con ellos, a Vox" en su "ataque furibundo al Gobierno de España, que considera ilegítimo" y ha anunciado que se va a abstener "para no sumarse a las declaraciones de echar leña al fuego y uso partidista de la situación venezolana".

Finalmente, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha criticado que la proposición de PNV y PSE "no contextualiza adecuadamente la situación que vive Venezuela" y "se queda muy corta", ya que "hace referencia al momento presente, pero no hace mención alguna a lo que ya viene ocurriendo en Venezuela desde hace muchas décadas con un régimen instaurado de forma fraudulenta y autoritaria".