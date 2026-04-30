El campo 3 de Olaranbe, en Vitoria-Gasteiz, estrena césped artificial

El departamento de Modelo de ciudad ha invertido 385.932 euros, IVA incluido, en - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El campo 3 de Olaranbe, en Vitoria-Gasteiz, ha estrenado césped artificial tras finalizar las obras de renovación de la superficie de juego. El departamento de Modelo de ciudad ha invertido 385.932 euros, IVA incluido, en cambiar por completo el tapete verde para su sustitución por un césped artificial de última generación. La empresa Mondo Ibérica, S. A. ha ejecutado las obras a lo largo de las últimas 12 semanas.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, la principal novedad de la lámina verde del renovado campo 3 de Olaranbe es la de estar instalada sobre una base elástica prefabricada, en lugar de tener como hasta ahora los rellenos habituales de caucho o arena y que además mejora las condiciones del césped.

Además de renovar el césped artificial, se han llevado a cabo otras actuaciones en la instalación como la ampliación en las bandas para dar más espacio a la zona de los banquillos, sustitución de las porterías y colocación de una nueva red de protección en el fondo norte. A su vez, se han completado los trabajos con la reposición de las canaletas que bordean el terreno de juego y un nuevo sistema de riego con seis cañones.

El calendario de inversiones en los campos de fútbol municipales tiene previsto continuar en Zaramaga y Adurtzabal, donde ya se han adjudicado las obras y los trabajos comenzarán en breves fechas.

La modernización de ambos terrenos de juego y las instalaciones va a suponer una inversión global de 962.020,20 euros (IVA incluido) y dotará también a Zaramaga y Adurtzabal de una moderna superficie de juego de última generación.