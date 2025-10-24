El campo 3 del recinto de Olaranbe en Vitoria-Gasteiz contará con un nuevo césped artificial de última generación

VITORIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz ha adjudicado las obras para la renovación y sustitución del césped artificial en el campo de fútbol número 3 del complejo deportivo de Olaranbe, con una inversión de 385.932 euros (IVA incluido) para renovar por completo una superficie que ha llegado al final de su vida útil.

En una nota, el concejal de Modelo de Ciudad, Borja Rodríguez, ha indicado que "el compromiso de intervenir en dos campos cada año para alcanzar la media docena de instalaciones renovadas en 2027 y, tras culminar el de San Martín, afrontamos ahora la renovación del césped artificial en el campo 3 de Olaranbe".

Las obras serán ejecutadas por la empresa Mondo Ibérica, S. A. en un plazo de doce semanas desde la firma del acta de replanteo. A su conclusión, el campo 3 de Olaranbe estrenará un césped artificial que evite cualquier riesgo en la integridad de los jugadores que disputan allí sus partidos.

Rodríguez ha especificado que "será de un material de última generación como el polietileno de alta densidad, en tonos verde claro y oscuro para que la estética sea lo más natural posible".

Además de renovar el césped artificial, se llevarán a cabo otras mejoras en la instalación como la ampliación en las bandas para dar más espacio a la zona de los banquillos, sustitución de las porterías y colocación de una nueva red de protección en el fondo norte. Se completará la intervención con la reposición de las canaletas que bordean el terreno de juego y un nuevo sistema de riego con seis cañones.

La empresa adjudicataria se ha comprometido a rebajar en cuatro semanas el plazo de ejecución, inicialmente establecido en 16, lo que le ha supuesto una puntuación adicional en la valoración de su propuesta.

Las progresivas renovaciones en los complejos deportivos van a suponer una importante inversión de 3,6 millones de euros por parte del Gabinete Etxebarria, con el objetivo de "modernizar la red de 21 campos de fútbol municipales y afianzar a Vitoria-Gasteiz como una ciudad referente en instalaciones deportivas".