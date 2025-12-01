La canción 'Bizkaia Maite' de Benito Lertxundi y José Ángel Irigarai, Lauaxeta Saria de Honor 2025

Premiados de Lauaxeta Sariak 2025 - DIP. BIZKAIA

BILBAO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Benito Lertxundi Esoiain y José Ángel Irigarai Imaz han sido distinguidos con el Premio Honorífico de los XXI Premios Lauaxeta 2025 por la canción 'Bizkaia Maite' y su aportación a la cultura vasca. Al primero por escribir la letra de la canción Bizkaia Maite y al segundo por adoptarlas y convertirlas en canciones y, a través de ella, ambos han difundido por todo el mundo la imagen de Bizkaia.

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, han entregado este lunes los Premios Lauaxeta 2025 en un acto que ha tenido lugar en el Palacio Foral de Bizkaia.

Según ha informado la institución foral, estos galardones tienen por objeto reconocer públicamente a aquellas personas o colectivos que hayan destacado por su contribución a la promoción, difusión y normalización del euskera en Bizkaia en particular y en el mundo en general, premiando y difundiendo públicamente estas meritorias actividades con el fin de que sirvan de estímulo para atraer en la medida de lo posible a la sociedad hacia esta labor de promoción del euskera.

Etxanobe ha recalcado la importancia de la procedencia de la canción 'Bizkaia Maite' para la cultura vasca. "La letra de la canción es del poeta navarro José Ángel Irigarai y música del cantautor oriotarra Benito Lertxundi. Navarro y guipuzcoano, ambos unánimemente alabando a Bizkaia. De estos dos territorios vascos orientales nos llega esta vez el elogio a Bizkaia y a toda Euskal Herria", ha indicado.

"Bizkaia tiene esta canción como su himno, porque pone de manifiesto los sentimientos de las y los vizcaínos, porque ensalza el ayer, porque canta la alegría de vivir y el deseo de perdurar de hoy y porque abre las ventanas a la esperanza de la Bizkaia de mañana", ha agregado.

Los autores no ha podido acudir a la cita, pero ha recogido el galardón en nombre de ambos Olatz Zugasti, esposa de Benito Lertxundi, quien han transmitido el mensaje de agradecimiento de ambos artistas, además de varias anécdotas y recuerdos que giran en torno a esta canción.

Quienes han asistido a la entrega de premios de esta edición han podido disfrutar de dos actuaciones musicales de Onintze García y Jokin Lacalle, a quienes han acompañado para interpretar 'Bizkaia Maite' dos jóvenes participantes de Señeak Bizkaia Rock Kanpusa, Eider e Izaro.

Al acto, que se ha celebrado en el Palacio Foral de Bizkaia, ha asistido una amplia representación de la sociedad vizcaína.

VALORACIÓN DEL JURADO

El Premio Lauaxeta de Poesía, en la categoría de mayores de 35 años, ha recaído en Elena Sánchez Fuertes por la serie de poemas "Epilogorik gabe". Según ha destacado el jurado, "decir Epilogorik gabe es indicar que el poeta ha actuado sin aditivos, y eso es lo que ha conseguido el libro de la poeta Elena Sánchez: tratar con corrección y finura el mundo de las emociones".

En la categoría de menores de 35 años el premio es para Ane Labaka Mayoz, por su trabajo "Hezur berriak". El jurado en este caso ha destacado que "la propia escritora ha afirmado que se ha esforzado por poner palabras al torbellino que ha vivido al ser madre; también por ponerlas bellas y a propósito".

En la categoría Audiovisual, este año el premio ha sido exequo para Inge Mendioroz Ibañez por su documental "Lurdes Iriondo, ez gara alferrik pasako" y Oier Plaza Gartzia por el documental 'Popel'.

Respecto al trabajo de Oier Plaza, el jurado ha señalado que "el documental Popel (Errautsak) de Oier Plaza destaca por ser original y cinematográfico. Además, da una respuesta directa y clara a la pregunta de para qué sirve recordar la memoria que se escucha más veces de las deseadas".

Del trabajo de Inge Mendioroz Ibañez, destacan que "Lourdes Iriondo, ez gera alferrik pasako dokumentala, recupera una de las figuras fundamentales de la cultura vasca, además de profundizar de forma transversal en el mundo del arte, la cultura, la identidad colectiva y la memoria".