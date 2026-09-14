El Casco Viejo de Bilbao acoge una nueva edición del Ganga Market del 17 al 19 de septiembre

Archivo - Ganga Market en el Casco Viejo de Bilbao - ASOC. COMERCIANTES DEL CASCO VIEJO - Archivo

BILBAO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Casco Viejo de Bilbao a acoger, del 17 al 19 de noviembre, una nueva edición del Ganga Market, el mercado de las gangas, con la participación de más de un centenar de comercios que sacarán a la calle miles de artículos de fin de temporada "a precios muy reducidos", junto con algunas novedades de la colección otoño-invierno.

Según ha informado la Asociación de Comercios, Hostelería y Empresas del Casco Viejo de Bilbao, Zazpi Kaleak, organizadora de la iniciativa, el Ganga Market, "pionero en Euskadi", se ha consolidado como "una cita clave" para el tejido comercial del Casco Viejo. Celebrado dos veces al año, al final del verano y del invierno, "hace sitio para las nuevas colecciones y acerca a la clientela oportunidades a precios muy reducidos".

"El Ganga Market es mucho más que un outlet: es una fiesta del comercio local que atrae a cientos de personas a las Siete Calles. Es el reflejo de un Casco Viejo vivo, dinámico y con capacidad para reinventarse", ha destacado la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, Susana Alaguero.

Los productos tendrán rebajas de hasta el 50% de media, con descuentos que, en muchos casos alcanzarán el 80% y hasta el 90%. Moda, complementos, calzado, decoración, hogar, óptica, cosmética, librería, deportes o artesanía son algunos de los sectores que se sumarán a la iniciativa.

Según Alaguero, el Ganga Market "cumple una doble función" porque para el comercio es "una herramienta fundamental que permite liberar espacio y dar salida al género de la temporada anterior" y, para la clientela, "es la ocasión perfecta para encontrar artículos de calidad a precios imbatibles".

Alaguero ha señalado que el evento, "que atrae a decenas de miles de visitantes de Bizkaia y territorios cercanos", ha sido "pionero en Euskadi" y "ha marcado la evolución del modelo de ferias outlet y mercadillos comerciales".

Cada establecimiento participante estará identificado con la imagen del Ganga Market y todos los artículos expuestos cumplirán con la normativa de precios finales visibles.