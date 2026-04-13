Casi 30 empresas vascas presentarán sus novedades en la feria internacional Salón Gourmets en Madrid

Participación de empresas vascas en la feria internacional Salón Gourmets en Madrid - GOBIERNO VASCO

BILBAO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 30 empresas vascas de alimentación y bebidas participan en la 39 edición del Salón Gourmets, la feria de alimentación y bebidas de calidad líder en Europa y una de las más prestigiosas del mundo, que se celebra en Madrid desde este lunes y hasta el jueves, 16 de abril, según ha informado el Gobierno vasco en un comunicado.

Un año más, el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco impulsa la participación agrupada de empresas vascas en el Salón Gourmets bajo la marca Euskadi Basque Country.

Se trata de un stand que reúne a 18 firmas que representan "lo mejor de la gastronomía vasca" en conservas, charcutería, dulces, productos cárnicos, elaborados, vinos y bebidas. Según ha indicado, todas ellas unidas bajo un mismo compromiso: ofrecer productos de calidad, "de origen claro y saber hacer".

Esta participación conjunta, enmarcada en la estrategia de internacionalización y promoción de la industria agroalimentaria vasca recogida en el Plan de Promoción de la Industria Alimentaria de Euskadi 2026, busca reforzar la visibilidad de las marcas, fomentar las oportunidades comerciales y proyectar la calidad y diversidad del sector. Además, otras diez empresas vascas estarán presentes en el Salón Gourmets 2026 en distintos pabellones de manera independiente.

El Gobierno vasco ha recordado que el Salón Gourmets es la principal feria de alimentación y bebidas de calidad en Europa y uno de los referentes más destacados del mundo, donde se presentan las tendencias de alta gama y se dan cita profesionales nacionales e internacionales del sector gastronómico. Se celebra en IFEMA Madrid sobre una superficie expositora de 70.000 m2.

Esta edición reúne a 2.000 expositores, en los que se presentan más de 55.000 productos, 1.500 de ellos novedades, y se espera la asistencia de 110.000 visitantes profesionales, de los cuales 15.000 son extranjeros.