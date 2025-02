Casi la mitad de los jóvenes vascos cree que el empleo empeorará en los próximos cinco años

Nueve de cada 10 jóvenes cree que la IA "cambiará el mundo" y el 72,4% que tendrá "un impacto negativo sobre el empleo"

BILBAO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Casi el 50% de los jóvenes vascos cree que el empleo empeorará en los próximos cinco años aunque un 63,3% confía en conseguir un trabajo en menos de un año tras concluir sus estudios. Nueve de cada 10 jóvenes cree que la Inteligencia Artificial "cambiará el mundo tal y como se conoce", y el 72,4% que tendrá "un impacto negativo sobre el empleo".

Según el 'X Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes', sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles, realizado por Abanca, ESIC University, Herbalife y Praxis MMT, los jóvenes preuniversitarios vascos se muestran pesimistas con el futuro laboral.

En concreto, el 48% cree que el empleo empeorará en los próximos cinco años, mientras el 31,6% piensa que la situación será igual y solo el 20,4% opina que mejorará.

Esta tendencia va en línea con los datos arrojados a nivel nacional, ya que el 44,2% de los jóvenes españoles también considera que el empleo empeorará en los próximos años. Esta percepción sobre la situación del empleo a cinco años ha empeorado en siete puntos respecto a los resultados del mismo informe del pasado año, cuando solo el 37% de ellos pensaba que la situación laboral iría a peor.

Pese a ver el futuro del empleo con pesimismo, el 63,3% de los jóvenes vascos confían en conseguir trabajo en menos de un año tras finalizar sus estudios. Para el director del estudio, Nuño Nogués, "curiosamente, esa percepción no coincide con la opinión sobre la situación general del empleo, de lo que se puede concluir que los jóvenes confían en sí mismos".

Entre los factores que consideran más importantes a la hora de encontrar trabajo, el 62,2% destaca el interés y las ganas de trabajar, seguido de tener un buen nivel de idiomas (53,1%), los conocimientos (45,9%) y la experiencia (41,8%). El papel de la IA para los jóvenes

Según los resultados del informe, realizado a preuniversitarios de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato, y los ciclos básico, medio y superior de Formación Profesional, 9 de cada 10 jóvenes vascos (94,9%) cree que la inteligencia artificial cambiará el mundo "tal y como lo conocemos". Además, 7 de cada 10 (72,4%) considera que la IA tendrá "un impacto directo negativo sobre el empleo y quitará puestos de trabajo".

En este capítulo, el director del informe advierte del que, al usar la IA, los jóvene estudiantes "corren el riesgo de convertirse en meros copistas" y perder "la capacidad de pensamiento crítico, la capacidad de esforzarse y probablemente la asimilación de conceptos".

El informe revela que un 52% de los jóvenes emplea la inteligencia artificial para hacer trabajos; al 18,4% no le interesa, el 16,3% la usa solo como un juego, y al 13,3% le interesa, pero no la utiliza porque no conoce bien en qué consiste.

JÓVENES, PADRES Y PROFESORES

El 66,3% de los jóvenes vascos cree estar mejor preparado que sus padres, frente al 68,5% de la media nacional (un 60,1% el año pasado).

"En general, se puede decir que el nivel de estudios de los jóvenes es superior al de sus padres por diferentes factores", según Nuño Nogués.

Además, los jóvenes están mejor preparados que sus padres en "una serie de competencias como las cuestiones digitales, audiovisuales o de comunicación", pero no en comprensión lectora, matemáticas, gramática o conocimientos culturales, añade el director del informe.

Los preuniversitarios son optimistas respecto a la calidad del empleo que conseguirán, ya que el 74,5% de los vascos opina que podrá tener un trabajo mejor que el de sus padres, tasa que es mayor en la muestra nacional. "Esta sensación responde principalmente a que creen estar mejor preparados que sus padres y en menor medida a que el tipo de trabajo que realizarán será más sofisticado", según Nuño Nogués.

Por otra parte, el 87,8% de los vascos manifiesta que sus profesores están bien tratados, frente a un 9,2% que opina que sufren faltas de respeto ocasionalmente, y un 3,1% que no se les respeta en absoluto. En el conjunto estatal, un 85,6% cree que los docentes están bien tratados.

Este dato contrasta con la opinión de los docentes recogida en el 'VIII Informe Young Business Talents: La visión del profesor', en el que manifiestan que una de las principales dificultades a las que se enfrentan son "las faltas de respeto a su figura, la ausencia de autoridad que sufren y el escaso respaldo de las familias".

VOCACIÓN EMPRENDEDORA

El 77,6% de los jóvenes vascos tiene decidido estudiar una carrera cuando termine sus estudios actuales, un resultado superior a la tendencia que muestra el conjunto nacional (65,1%), un 17,3% se muestra aún indeciso y el 5,1% no va a continuar con sus estudios. Entre los vascos que quieren estudiar una carrera universitaria, las que les despiertan más interés son: Empresas/Economía (32,6%), Marketing/Publicidad (25,3%) y Derecho e Ingeniería, ambas por un 15,8%.

El 75,5% de los vascos elegiría la carrera que más le guste, por vocación, seguida de la que tenga mayores salidas profesionales (56,4%) y la que consideran que podrán ganar más dinero (41,5%). Además, el 72,4% cree que lo que están estudiando ahora les servirá para su carrera profesional.

El estudio refleja que los jóvenes vascos tienen "espíritu emprendedor", pues el 32,7% de los preuniversitarios quiere emprender o trabajar como autónomo, y es su principal opción, frente a ser empleado en una empresa (15,3%) o ser funcionario (14,3%). Los datos son similares a las preferencias de los jóvenes españoles, que tienen como principal opción la de emprender (36,1%), el dato más alto en los últimos seis años.

Entre los sectores preferidos por los jóvenes vascos para emprender, se encuentran el comercio (17,2%), deporte y tecnológico, ambos elegidos por un 12,1%, y servicios profesionales (10,3%). La principal razón por la que los jóvenes preuniversitarios opten por emprender "es llevar a cabo un proyecto que les resulte atractivo y trabajar en lo que realmente les gusta. Otras razones son ser sus propios jefes, no depender de los horarios y normas estrictas de una oficina, tener más oportunidades y unos ingresos mayores", según el informe.

Ante la posibilidad de cambiar de país por trabajo, el 74,5% de los jóvenes de País Vasco emigraría (70,2% a nivel nacional, cuatro puntos menos que hace un año).

Entre las razones por las que los vascos se irían a trabajar fuera, la primera opción es por vivir una experiencia nueva (57,7%), por tener un mejor salario (16,7%), por la falta de oportunidades en España (12,8%) y para aprender idiomas (9%).

Entre los países de destino que les resultan más atractivos, lideran el ranking Estados Unidos y Reino Unido, ambas 23,5%, seguido de Italia (15,3%) y Alemania (12,2%).