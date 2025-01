CCOO pide a Confebask que "se siente" en la mesa del salario mínimo porque deben "mejorar más" las condiciones laborales

Considera un "paso adelante" que todos los sindicatos hayan coincidido en registrar la convocatoria para una mesa de negociación

BILBAO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Euskadi ha reclamado a Confebask que "se siente" en la mesa de negociación de un acuerdo interprofesional para fijar en el País Vasco un salario mínimo de convenio, cuya constitución ha solicitado el sindicato este martes en el CRL y ha considerado "un paso adelante" que las centrales sindicales más representantivas hayan coincidido en esta iniciativa.

En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario de Acción Sindical de CCOO Euskadi, Fran Osuna, ha realizado esta reflexión después de que el sindicato haya registrado en el seno del CRL en Bilbao la convocatoria para constituir el 6 de febrero una mesa de negociación de un acuerdo interprofesional para "hablar de un salario mínimo de convenio en Euskadi".

El representante sindical ha recordado que CCOO siempre ha defendido la vía de la negociación colectiva en los espacios bipartitos y es por la que hay que "seguir apostando".

En este sentido, creen que este planteamiento de constituir esta mesa es "una buena iniciativa" para "mejorar aún más" las condiciones de los trabajadores de Euskadi y ha puesto en valor el hecho de que se hayan puesto de acuerdo "todos" los sindicatos.

Según ha apuntado Osuna, en Euskadi la realidad sindical es "compleja" y el hecho de que cuatro organizaciones sindicales, las más representativas en el País Vasco, se pongan de acuerdo en esta convocatoria, "dice mucho" y es "un paso adelante". "Y, sobre todo, la la importancia que tiene esta medida que estamos tomando ahora mismo", ha añadido.

CONFEBASK

Fran Osuna ha indicado que Confebask debe responder a esta convocatoria y espera que participe en esa mesa, ya que, según ha recordado, en la negociación de la reducción de jornada la patronal defendía los espacios propios de negociación colectiva y que no hubiera "invasión del Gobierno".

"La mejor herramienta de defender lo que están diciendo es que se sienten en la mesa y se sienten a negociar con las organizaciones sindicales", ha precisado.

Sobre la cuantía en la que debería fijarse ese salario mínimo, ha señalado que hay que diferenciar entre Salario Mínimo Interprofesional y el salario mínimo de convenio. Según ha señalado, en Euskadi, en estos momentos, los datos "son difusos" porque se puede saber cuál es el salario mínimo pero no se sabe "a cuántas personas afecta". "Es un trabajo que, hasta la fecha, nosotros no tenemos", ha añadido.

Según ha apuntado, el SMI afecta a aquellas personas que no tienen ninguna referencia de negociación colectiva, es decir que "no tienen convenio de referencia" y, generalmente, a quién más afecta son a las empleadas de hogar, a los inmigrantes y, en concreto, principalmente, a las mujeres.

El representante de CCOO ha señalado que, en Euskadi, en este momento, hay una tasa de cobertura de negociación colectiva del 96%, por lo que ese porcentaje de trabajadores tienen un convenio de referencia, de manera que ese salario mínimo interprofesional "no les afectaría".

"Por eso pensamos que sentarnos y hablar de un salario mínimo de convenio debería afectar, precisamente, a todos los convenios que regulan las condiciones de los trabajadores", ha manifestado.

Por último, ha señalado que han mantenido conversaciones con el resto de organizaciones sindicales, en concreto, con UGT y LAB, y ha indicado que se van a seguir teniendo.

Osuna ha indicado que "lo ideal" sería que fuera entre las cuatro organizaciones y ha asegurado que está en manos de todos los sindicatos poder trabajar en una propuesta conjunta de cara a la reunión del 6 de febrero. "Si no va a haber posibilidad, no será porque nosotros no lo intentemos", ha concluido.