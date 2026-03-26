Cebek impulsa un nuevo ciclo de talleres para que las empresas definan su plan de gestión del absentismo

BILBAO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Bizkaia, Cebek, ha celebrado el primer taller del ciclo 'Define tu plan de gestión del absentismo', un nuevo itinerario práctico y presencial dirigido a empresas del territorio dentro del proyecto Lanean On.

La patronal vizcaína asegura, en un comunicado, que con esta nueva serie, "refuerza dos años de trabajo acompañando a las empresas a ordenar, sistematizar y poner en marcha una gestión del absentismo más clara, medible y comunicable".

Durante 2024 y 2025, Cebek impulsó un trabajo previo inicial de escucha, análisis y contraste con empresas que, tal como ha destacado, "permitió identificar mejor la realidad del absentismo en las empresas y extraer aprendizajes clave sobre las acciones que también se pueden poner en marcha en la empresa".

En este sentido, ha subrayado que se detectó "la necesidad de avanzar hacia una gestión del absentismo más estructurada, con más método, herramientas y capacidad de anticipación". Además, ha explicado que la experiencia confirmó "la importancia de reforzar el seguimiento interno, formalizar protocolos y mejorar los procesos de reincorporación, así como seguir trabajando el liderazgo, la comunicación interna y el bienestar psicosocial".

Sobre esa base, "y junto con una serie de diagnósticos de absentismo 'in company' ya en marcha en empresas de diferentes sectores y tamaños", Cebek impulsa este nuevo itinerario de talleres "como evolución natural del trabajo realizado".

"El objetivo es ampliar y reforzar el acompañamiento a las empresas con un enfoque todavía más aterrizado en la gestión cotidiana: ayudarles a definir indicadores útiles, diseñar protocolos para distintos escenarios, trabajar herramientas para mandos y ordenar la comunicación interna", ha añadido.

La primera sesión se ha centrado en los indicadores, como punto de partida para que las empresas puedan disponer de "información útil, comparable y accionable". A partir de ahí, el itinerario continuará con sesiones específicas sobre diversos protocolos de gestión de ausencias previstas y no previstas, protocolo de retorno, protocolo de defunción y protocolo de gestión de accidentes, además de herramientas de seguimiento y registro para mandos, y un bloque final dedicado a la comunicación.

LANEAN ON

Con el proyecto Lanean On, Cebek articula desde hace dos años un itinerario de apoyo a las empresas para "comprender mejor" el absentismo y dotarse de herramientas para gestionarlo.

Desde la patronal vizcaína se insiste en que el absentismo "es un fenómeno complejo y multifactorial, en el que confluyen factores organizativos, preventivos, culturales y sociales".

Por ello, el proyecto trabaja en los factores "que están en manos de las empresas, avanzando en entornos de trabajo más saludables, en liderazgos más sólidos y en sistemas más claros de gestión que marquen diferencia a nivel organizativo".