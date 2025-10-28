Los cementerios de San Sebastián se preparan para recibir la visita de miles de personas el Día de Todos los Santos

Archivo - Cementerio de Polloe, a 30 de octubre de 2024, en San Sebastián - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los cementerios municipales de Polloe, Altza e Igeldo, en San Sebastián, se han preparado para recibir este próximo sábado, 1 de noviembre, la visita de miles de personas con motivo del día de Todos los Santos, que acudirán para adecentar panteones, nichos y sepulturas, recordar a los seres queridos que ya no están vivos, y dejar flores y otros recuerdos.

Desde el Ayuntamiento donostiarra se aconseja que quienes quieran evitar aglomeraciones el mismo día de Todos los Santos pueden acudir a los cementerios los días previos o posteriores. En cualquier caso, la Guardia Municipal de San Sebastián desarrollará el 1 de noviembre labores de vigilancia y control para evitar problemas en el entorno de estos equipamientos.

Polloe cuenta con un servicio de limpieza de panteones para que, "especialmente las personas de más edad, no asuman los riesgos de una posible caída", han señalado. En cualquier caso, se recomienda a todas las personas visitantes que limpien su sepultura que "lo hagan con la máxima precaución".

Por último, a la limpieza ya habitual de los cementerios se ha añadido una limpieza en profundidad de la plaza de acceso al cementerio de Polloe, además de las aceras de las calles principales.

HORARIOS Y TRANSPORTE

El horario habitual de los cementerios es de 08.00 a 20.00 horas entre los meses de abril a octubre y de 08.00 a 19.00 horas entre noviembre y marzo. La zona de nichos de Polloe estará abierta de 08.00 a 13.30 horas los días 27 a 29 de octubre y de 08.00 a 18.00 del 30 de octubre al 2 de noviembre.

Se recomienda el uso del transporte público para acudir al cementerio. Para acudir a Polloe las líneas de autobús son 9, 24, 27, 41 y 42, para Altza los números 13, 24, 27, 31 y 38, y para Igeldo la número 16. Los horarios y frecuencias de cada línea se pueden consultar en la página web de Dbus.

Además, para facilitar la compra de plantas y flores, hasta el día de Todos los Santos se han autorizado una serie de puestos de venta en los aledaños del cementerio.

ACTIVIDADES CULTURALES

Asimismo, con motivo del 'IV Festival Dando vida a la muerte: Porque la muerte importa', Polloe colabora con una serie de breves actuaciones musicales que se celebrarán el día 1 de noviembre. El evento 'Isiltasuna afinatzen - Afinando silencios' está organizada por Bidegin, la asociación de apoyo al duelo de Gipuzkoa, con la colaboración de Donostia Lagunkoia y del departamento de promoción de la salud del Ayuntamiento de San Sebastián.

El objetivo principal de esta acción es "recordar la memoria de los difuntos y ayudar con música y cantos a quienes acuden estos días al cementerio". El evento será de 12.00 a 14.00 horas en distintos puntos del cementerio.

Adicionalmente, se realizará una misa con motivo de la festividad, el sábado 1 de noviembre, a las 13.00 horas en la Capilla de Polloe. Durante la misa se contará con acompañamiento musical de los músicos del Festival. El domingo 2 noviembre, Día de difuntos, se celebrará una misa en el Cementerio de Altza, junto al velatorio a las 12.00 horas.

Además de ello, como en los últimos años, se continúan realizando las visitas guiadas al cementerio de Polloe, visitas y las visitas guiadas con colegios con la denominación "Polloeko sekretuak". Se trata de una iniciativa para que los estudiantes de entre 10 y 14 años aprendan "de una manera amena". Estas visitas se realizan con la colaboración de la empresa Oh my walk, que a su vez organiza la visita nocturna 'Los secretos de Polloe - Salida especial Día de las Ánimas' este sábado, a las 19.45 horas.