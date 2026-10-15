Cerca de 80 empresas desarrollarán proyectos de economía circular mediante las ayudas a la innovación del Gobierno Vasco

VITORIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco apoyará este año, a través de una convocatoria de ayudas dotada con 1,5 millones de euros, un total de 25 proyectos industriales de economía circular en los que participarán 78 empresas vascas.

La convocatoria impulsará iniciativas de ecodiseño, ecoinnovación estratégica y transición circular de las pymes a través de tres líneas de ayudas que han agotado el presupuesto disponible tras recibir 33 solicitudes.

Las propuestas buscan transformar residuos en recursos, incorporar materiales reciclados a nuevos productos y reducir la dependencia de materias primas críticas, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

También se contribuirá a la adaptación de la industria a futuras exigencias ambientales y económicas europeas, y al refuerzo de la autonomía estratégica de Euskadi.

La demanda ha agotado la dotación prevista en cada una de las tres líneas. La línea de 'Ecodiseño y Demostración en Economía Circular' dispone de 300.000 euros y recibió 13 solicitudes de proyectos, de los que financiará íntegramente diez.

La modalidad de 'Ecoinnovación Estratégica' cuenta con 700.000 euros y apoyará los ocho proyectos presentados. La línea 'Pyme Circular', dotada con 500.000 euros, recibió doce propuestas y financiará siete.

Los proyectos muestran distintas aplicaciones de la economía circular en la industria vasca. De esa forma, las iniciativas presentadas plantean recuperar y reutilizar materiales de alto valor, reincorporar recursos secundarios a los procesos productivos, y transformar residuos en nuevas materias primas.

El Gobierno Vasco ha explicado que estas soluciones pueden reducir la dependencia de recursos externos y ayudar a los sectores industriales a anticiparse a las futuras exigencias ambientales europeas.

La evaluación de convocatorias anteriores indica que los proyectos apoyados han movilizado más de 9,4 millones de euros de inversión privada y contribuido a la creación de más de 400 empleos directos.

TRAYECTORIA

El informe de evaluación del programa para el periodo 2020-2023 recoge resultados ambientales estimados a partir de la información facilitada por las entidades beneficiarias. Según ese análisis, los proyectos apoyados podrían haber evitado 813.257 toneladas de CO2 al año, ahorrado 1.003.749 toneladas anuales de materiales, y reducido 1.253.492 toneladas anuales de vertidos.

Los proyectos seleccionados en 2026 responden a retos como la recuperación de materias primas estratégicas, la valorización de residuos y la incorporación de materiales secundarios a la producción.