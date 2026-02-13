Chillida Leku inaugura la exposición 'Mediaciones compartidas', resultado del proyecto europeo Landscape Together

Presentación de la exposición Mediaciones Compartidas - CHILLIDA LEKU

SAN SEBASTIÁN, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Chillida Leku ha inaugurado la exposición 'Mediaciones compartidas', resultado del proyecto europeo de cooperación cultural y educativa Landscape Together en el que participa desde 2023. Enmarcada en el programa Europa Creativa, esta iniciativa utiliza el arte y la cultura como herramientas para generar cambios positivos en el territorio, buscando soluciones creativas a los desafíos sociales y medioambientales actuales.

La exposición, ubicada en la Sala Pilar hasta el próximo 13 de abril, es el resultado del programa de mediación diseñado por el equipo de educación de Chillida Leku para "compartir procesos y transferir saberes a través del desplazamiento de contextos".

Este proyecto ha permitido que un grupo de 18 artistas desplazaran sus prácticas desde el entorno del museo a un territorio piloto de Portugal -los municipios de Idanha-a-Nova, Oleiros, Pedrógão Grande, Proença-a-Nova y Sertã-, marcado por la crisis climática y la despoblación.

Según han explicado desde Chillida Leku, en este contexto, el trabajo de Nagore Legarreta y Beñat Iturrioz "trasciende el registro documental gracias a su sensibilidad artística". "Mientras la fotografía revela la energía, la intensidad y la dimensión humana del trabajo colectivo, el audiovisual captura los ritmos, gestos y atmósferas que definen la experiencia, construyendo un relato visual y poético que interpreta, amplifica y prolonga en el tiempo lo vivido", han señalado.

En conjunto, "la exposición destaca la importancia de la mediación cultural como un proceso en constante transformación y la escucha de las voces de la comunidad. La mediación invita a pensar maneras relacionales de habitar el mundo, poniendo en relación las obras de arte con su entorno, el presente en el que estamos y la comunidad que las habita", ha afirmado Nausica Sánchez, responsable de Educación de Chillida Leku.

COOPERACIÓN ENTRE ARTISTAS

El proyecto Landscape Together, impulsado por el estudio de arquitectura portuense MAG Marqués de Aguiar y que cuenta con 17 socios internacionales de cinco países -España, Francia, Alemania, Portugal e Italia-, tiene como objetivo impulsar la cooperación entre artistas y entidades que trabajan en el ámbito del arte contemporáneo, la educación, la mediación cultural y el desarrollo sostenible.

Hasta 2026, se establecerá un diálogo entre el patrimonio y el arte contemporáneo a través de una red transdisciplinar de expertos que está trabajando en temas como la mediación cultural, el desarrollo del entorno, el diseño sostenible, la apropiación del arte y la comunicación.

"Este proyecto nos enseña que los procesos de mediación artística se pueden recontextualizar siempre y cuando se hayan creado espacios de coescucha y tomado en consideración tanto la configuración del territorio como a sus comunidades. No se trata de imponer visiones y metodologías sino de trabajar conjuntamente y de imaginar diferentes maneras de colaborar y de activar espacios y territorios", ha añadido Sánchez.

Los artistas que han participado en los proyectos de Mediaciones compartidas son Ana Martín, Ane Zelaia, Beñat Iturrioz, Compañía de danza Lokke (Olatz de Andrés), Compañía de danza Neri(h)ari (Myriam Perez Cazabon, Leire Otamendi, Olaia Valle y Oihana Vesga), Claudia Bolaños, Iñaki Carcavilla, Dimegaz (Janire Etxabe) + Nahia Zubeldia, Itziar Insausti, Itziar Unzurrunzaga, Maushaus (Anabel Varona, Carlos Arruti), Marina Suárez, Nagore Legarreta, Ornella Lorenzo, Jon Sáenz y Urkia Sánchez.