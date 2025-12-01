Chubascos y temperaturas máximas más bajas, este martes en Euskadi

Cielos cubiertos en la costa vasca (archivo). - EUROPA PRESS

BILBAO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi la llegada de un frente que traerá un amanecer con el cielo cubierto y con chubascos.

Con el paso de las horas la lluvia remitirá y por la tarde se abrirán claros, aunque todavía podría llover ocasionalmente en la costa. La cota de nieve se situará a unos 1.400 o 1.500 metros y el viento soplará del suroeste al principio, luego tenderá a soplar del oeste por la tarde.

Las temperaturas máximas será ligeramente más bajas, en torno a loas 10-13 grados, mientras que las mínimas subirán un poco y alcanzarán los 7 grados en la costa, pero no superarán los 2 grados en zonas del interior.