Chubascos tormentosos de madrugada y lluvia de nuevo por la tarde, este jueves en Euskadi

BILBAO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi algunos chubascos de carácter tormentoso de madrugada, sobre todo en el noreste.

Por la mañana cesará la lluvia y se abrirán claros, pero por la tarde volverán las nubes y también la lluvia, especialmente a la mitad norte.

El viento soplará del suroeste a primeras horas y por la tarde pasará a ser del oeste o del noroeste, perdiendo fuerza en el interior. Las temperaturas se quedarán por debajo de los 20°C.