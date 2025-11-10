El ciclo de conferencias 'Qué sabemos de' vuelve a San Sebastián de la mano del CFM rindiendo homenaje a la química

SAN SEBASTIÁN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de conferencias 'Qué sabemos de' vuelve a San Sebastián de la mano del Centro de Física de Materiales (CFM) rindiendo homenaje a la química en la celebración del 50 aniversario de la Facultad de Químicas de la Universidad del País Vasco (EHU) en la capital guipuzcoana.

Así, por noveno año consecutivo, el Centro de Física de Materiales (mixto CSIC y EHU), celebra este ciclo en el que en esta ocasión todas las charlas tendrán como eje central la química acercándose a "la química oculta de los metales, inteligencia en polímeros, química para un futuro sostenible, y un repaso a los fármacos de nueva generación", entre otros temas.

Esta serie de charlas de divulgación, promovidas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se ofrecerán los martes a partir del 18 de noviembre en la casa de cultura Ernest Lluch a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

La primera de las charlas lleva por título 'El vacío: la entelequia filosófica que ha cambiado nuestra forma de vivir' y correrá a cargo de Jose Ángel Martín-Gago, director del instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM- CSIC).

Especialista en estudiar problemas interdisciplinares mediante técnicas de vacío, ha publicado más de 200 publicaciones en revistas internacionales. Fue presidente de la Asociación Española de Vacío (ASEVA) 2016-2021 e investigador principal de un proyecto europeo ERC-Synergy: nanocosmo.

El día 25 de noviembre Zoraida Freixa Fernández, investigadora Ikerbasque en la EHU, se acercará a 'La Química de los Metales', y el 2 de 2 de diciembre el tema a tratar serán los 'Materiales Poliméricos Inteligentes' de la mano de Ester Verde Sesto (Investigadora Ikerbasque en el CFM).

El 9 de diciembre la charla llevará por título 'Catálisis para un futuro energético sostenible y libre de emisiones', con Antonio Chica Lara (Instituto de Tecnología Química UPV-CSIC), y el 16 de diciembre el director científico de Ikerbasque, Fernando P. Cossio, disertará sobre los fármacos de nueva generación.

Estas charlas surgen en el marco de las colecciones de libros 'Qué sabemos de' y 'Divulgación', todos escritos por investigadores del CSIC. Ambas colecciones son fruto de la colaboración entre el CSIC y la Editorial Catarata, y recogen en sus más de 80 títulos todo tipo de cuestiones científicas de interés público. El CFM cuenta para este ciclo con el apoyo de la Faculta de Químicas de la EHU y Donostia Kultura.