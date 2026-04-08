El ciclo de teatro y danza '150 gramos. Dendaz Denda 2026' dinamizará el comercio local de Vitoria-Gasteiz

'150 Gramos. Dendaz Denda 2026' - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos comerciales de Vitoria-Gasteiz acogerán una nueva edición del festival '150 gramos. Dendaz Denda', del martes 14 de abril al viernes 17, dentro de una programación que incluye siete obras de teatro y una pieza de danza de entre 10 y 23 minutos de duración, que se podrán disfrutar en tres horarios: a las 18.00, a las 18.45 y a las 19.30 horas.

Este evento está promovido por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en colaboración con las compañías El mono habitado y Pez Limbo, y cuenta con el patrocinio del departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco.

La concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, María Nanclares, ha destacado un evento que "dinamiza el comercio de proximidad con eventos que ponen en valor la labor de los profesionales del sector".

"Con 'Dendaz denda' convertimos los establecimientos de nuestra ciudad en escenarios para el arte, acercando el teatro y la danza a un público diverso y logrando dar a conocer locales de diferentes barrios de Vitoria-Gasteiz", ha subrayado.

El festival dará comienzo el martes 14 de abril con dos citas culturales. La tienda Origen, en la calle General Álava, será escenario de la obra 'Ni arriba ni abajo', en la que el público será testigo de una incómoda conversación de ascensor de sinceras medias verdades.

Ese mismo día, Perlasalute, en la calle Bernal Díaz de Luco, acogerá 'Frame', una pieza de danza en la que la artista Laura Cobo invita a repensar el movimiento jugando con el ritmo, retrocediendo, acelerando o deteniendo la imagen, como un DJ en pleno 'scrath', que manipula un vinilo.

El miércoles 15, Bodega J. Pérez (calle Heraclio Fournier, 21) presentará 'Zazpi urte eta erdi', en la que la compañía Gehibat pone el acento en cómo la tecnología no deja de dar pasos sorprendentes. En este caso, Ane e Ibon tienen la oportunidad de volver a verse tras la muerte, gracias a los avatares creados a través de la Inteligencia Artificial.

También el miércoles, Pez Limbo presentará 'Algo muy tocho' en Bioalai (Txalaparta, 23). Una obra de teatro basada en la historia de dos hombres que miran hacia delante sin saber hacia donde se dirigen. Dos payasos recordando el pasado sin saber de dónde vienen y un juego entre la vida y el teatro.

MÁS CITAS

El público podrá disfrutar de dos nuevas propuestas teatrales el jueves 16 de abril. Boucheruit, en la calle Herrería, mostrará la representación 'Guardar la ropa', de la compañía Santorini, que plasma la escena de dos desconocidos que se encuentran en una lavandería. Sus particulares maneras de entender el mundo, sus problemas y sus deseos se pondrán a dar vueltas buscando la manera de saltar de la rueda y avanzar.

También el jueves, la actriz Olatz Gamboa presentará '¿Me dejas darle el biberón', en Paul Paulina (Domingo Beltrán, 13). En la sesión, narrará la historia de un padre y una hija que tenían una relación tóxica. Ahora el padre tiene alzheimer y los dos se han reencontrado, pero todo va a estallar por los aires.

El ciclo 'Dendaz denda 2026' concluirá el viernes 17 con dos nuevas citas culturales. Una de ellas, 'La habitación de los objetos perdidos', en la que Neus Soler reflexiona sobre "dónde va todo aquello que perdemos: un objeto, el hogar, una persona querida o los propios recuerdos". Una pieza que podrá disfrutarse en La Puri (Vicente Goicoechea, 8).

Y Diversitat Teatral propondrá 'Miradas', que cuenta la historia de Ricardo, que consigue convencer a su mujer, Irene, para ir a ver un espectáculo de teatro experimental., pero Irene sufre un peculiar rechazo, absurdo y sobrenatural, hacia el hecho teatral. Será en Nerimmoon (Aldabe, 5). La entrada para las ocho sesiones programadas por el festival '150 gramos. Dendaz Denda' será libre hasta completar aforo.