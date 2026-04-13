La cineasta Gala Hernández López inaugurará este miércoles el ciclo de diálogos POV en Tabakalera

Gala Hernández - TABAKALERA

SAN SEBASTIÁN 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La artista, cineasta e investigadora Gala Hernández López, cuyas películas documentales exploran fenómenos identitarios como el de los incel (célibes involuntarios), y analiza la manera en que las empresas tecnológicas "explotan y rentabilizan sus anhelos", será la protagonista este miércoles del primer coloquio del ciclo de diálogos POV de Tabakalera.

Bajo el título 'Imaginación y deseo en la sociedad digital', el diálogo estará acompañado de fragmentos de vídeos, imágenes y textos que forman parte de las investigaciones en el proceso de creación de Hernández, pero que no suelen ser mostrados en sus películas.

Según ha explicado el centro de cultura contemporánea de San Sebastián, el encuentro ofrecerá un espacio para "reflexionar sobre el efecto que las tecnologías digitales tienen en la imaginación y en el deseo individual, material y emocional en este siglo XXI".

El programa POV (Point Of View) nace de la colaboración entre Medialab y el comisario e investigador Jon Uriarte, como punto de encuentro para la "digestión colectiva de la cultura digital". La iniciativa tiene como objetivo ofrecer perspectivas y voces de referencia en el ámbito de la digitalidad.

Desde Tabakalera han señalado que, en un momento en el que la digitalización está transformando la sociedad, "la rápida implantación de las tecnologías y su constante desarrollo dificultan la adaptación y la comprensión de un escenario en constante cambio". POV es un programa que propondrá conversaciones con personas de referencia en diferentes ámbitos de las culturas digitales, junto a las que abordar la digitalidad desde un punto de vista crítico y didáctico.

En su primera cita, POV ofrecerá el punto de vista de Gala Hernández López, así como un espacio para reflexionar sobre el efecto que las tecnologías digitales tienen en la imaginación y en el deseo individual, material y emocional en este siglo XXI.

Ganadora de un premio César de la academia del cine francés por su documental 'La mecánica de los fluidos', ha sido seleccionada por Ikusmira berriak y actualmente prepara su primer largometraje, que explorará la maternidad como "temor colectivo". Su filmografía investiga cómo internet y las tecnologías digitales están transformando la imaginación de la sociedad.

HELEN HESTER

La segunda cita, el 20 de mayo, contará con Helen Hester, filósofa, escritora y activista tecnofeminista profesora de Género, Tecnología y Política Cultural en la Universidad de West London.

Especializada en el análisis de las políticas reproductivas, el futuro del empleo y el pensamiento tecnofeminista, Hester compartirá sus más recientes investigaciones en torno a las teorías natalistas y la ingeniería reproductiva que desde Silicon Valley responden a las preocupaciones por los bajos ratios de natalidad.

Helen Hester desarrolla gran parte de su práctica crítica en el seno de Laboria Cuboniks, un colectivo feminista internacional que une las artes visuales, la programación, la arqueología y la filosofía.