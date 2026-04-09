Los cines vascos cierran el primer trimestre del año con 981.000 espectadores, la mejor cifra trimestral desde 2020

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SAN SEBASTIÁN 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los cines vascos han cerrado el primer trimestre de este año con 981.000 espectadores, lo que supone la mejor cifra trimestral desde 2020, según ha informado la asociación de salas de cine de Euskadi, EZAE, en un comunicado.

Los 981.000 espectadores de este primer trimestre del año suponen un 31% de incremento respecto al primer trimestre de 2025. En concreto, la recaudación ha alcanzado los 7.203.000 euros, un 40% más que en 2025 y la mejor cifra desde 2019.

Desde EZAE han destacado que "han sido claves las extraordinarias recaudaciones de 'Torrente, presidente', que ha logrado 835.180,42 euros y registrado 102.158 espectadores; 'La asistenta', con 790.118,80 euros y 107.301 espectadores; 'Avatar: Fuego y ceniza', 702.033,26 euros con 79.065 espectadores y 'Hamnet', 372.180,50 euros y 56.819 espectadores.