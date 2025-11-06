Clavijo visita Euskadi este viernes y coincidirá con Pradales en la botadura de la Nao San Juan en Pasaia (Gipuzkoa)

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales (i), se reúne con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (d), en el Palacio de Ajuria Enea, a 12 de diciembre de 2024, en Vitoria-Gasteiz - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, visitará Euskadi este viernes y coincidirá con el Lehendakari, Imanol Pradales, en la localidad guipuzcoana de Pasaia durante la botadura oficial de la nao San Juan, la réplica del ballenero vasco del siglo XVI.

La intensa agenda de Clavijo en la Comunidad Autónoma Vasca comenzará a las 8.30 horas, con su visita al servicio de teleasistencia público del Gobierno vasco betiON, en el barrio bilbaíno de San Ignacio, con el fin de compartir experiencias con la teleasistencia avanzada que está implantando el Ejecutivo canario.

Posteriormente, a las 10.00 horas se trasladará junto a la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, a la sede central de la cooperativa Peñascal, que ofrece formación e intervención para promover la integración social y laboral de personas en riesgo o en situación o exclusión social.

El presidente de Canarias se desplazará después a Gipuzkoa para visitar, a las 12.30 horas, en San Sebastián el primer IBM Quantum System Two operativo de Europa y el tercero del mundo, que comenzó a operar el pasado mes de octubre.

Esta visita está enmarcada en el protocolo de colaboración firmado por Fernando Clavijo y el Lehendakari, Imanol Pradales, en septiembre para avanzar en ámbitos de la I+D+i. Clavijo cerrará su agenda en el Astillero-Museo Albaola, en Pasaia, donde a las 15.00 horas se celebrará al acto de botadura de la nao San Juan, en la que estará presente Pradales.