Unos coloridos pájaros protagonizan la nueva campaña de Metro Bilbao, con el mensaje "claro y directo" de 'No molestar'

BILBAO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varias estaciones de Metro Bilbao lucen desde este martes una decoración con coloridos pájaros con el mensaje "claro y directo" de 'No molestar', en el marco de una campaña impulsada por el metropolitano para concienciar sobre la importancia de viajar "respetando a quienes se desplazan en tren".

Diversos soportes vinilados, como escaleras y canceladoras, y piezas decorativas en andenes, forman parte de esta acción, que incluye lemas como "No quiero escuchar tu ruido", "No quiero escuchar tus vídeos" o "No quiero escuchar tu charla".

Conscientes de una realidad que "resulta molesta a la clientela", Metro Bilbao ha lanzado una campaña trilingüe que, "con tono alegre, recuerda la obligación de usar auriculares, no hablar en voz alta y respetar a las personas que viajan en tren", han explicado desde el suburbano.

Así, con estos lemas como protagonistas y una serie de "divertidos loros y cotorras diseñadas en tonos alegres que llaman la atención", el suburbano ha decorado algunas de sus estaciones con diferentes elementos ornamentales, tales como vinilos en las escaleras de San Mamés y Moyua; canceladoras en Areeta y Abando; elementos decorativos en los andenes de Casco Viejo, Abando y Barakaldo; y vídeos en las diferentes pantallas digitales y máquinas expendedoras de todas las estaciones.

Además, el metropolitano ha anunciado que la iniciativa vendrá acompañada de una campaña publicitaria en medios de comunicación y redes sociales para "incidir y difundir estos valores: el buen comportamiento y el respeto a quien se sienta al lado cuando se viaja en metro".

El fin último de esta iniciativa, ha precisado, es "pedir respeto y educación para quienes hacen uso del suburbano, potenciando de esta manera uno de los valores de Metro Bilbao".