El comité de Bilbobus y Biobide celebran este jueves una reunión y la empresa defiende que su propuesta es "beneficiosa"

Biobide se muestra abierto a posibilidad de una mediación y el comité dice que no ha recibido ninguna propuesta para esa posibilidad



BILBAO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El comité de Bilbobus y Biobide, adjudicataria del servicio, se reunirán este jueves nuevamente para abordar la negociación del convenio y la empresa ha defendido que su propuesta es "beneficiosa" y debería ser tenida en cuenta, según han informado fuentes de la compañía a Europa Press.

El último encuentro entre ambas partes se produjo el pasado 28 de mayo y, en esa reunión, el comité presentó una propuesta a Biobide, a la que dará respuesta este jueves. Tras ese encuentro, el comité sometió a votación de la asamblea de los trabajadores reducir a un día la huelga indefinida que mantienen de lunes a viernes, una opción rechazado por los empleados.

Fuentes de la compañía han señalado, en todo caso, que ya realizaron una oferta al comité que era "beneficiosa" y que cree que debería ser tenida en cuenta.

Por otra parte, desde Biobide se ha señalado que están "abiertos" a cualquier "herramienta" como mediación o arbitraje que lleve "a la resolucion del conflicto". Esas posibilidades fueron apuntadas hace unos días por parte del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, que también ha defendido ampliar los servicios mínimos, algo que ha sido solicitado por la empresa.

El presidente del comité, Ángel Jauregi, ha indicado que al comité no le han comunicado nada" respecto a una mediación, por lo que no saben si se trata de "un globo sonda" por parte del alcalde, que, según ha apuntado, no les ha citado ni para reunirse "ni para nada".

Por lo tanto, ha asegurado que el comité se va a mantener "a la espera" y, si hay alguna propuesta, "ya se decidirá lo que haya que decidir". Desde el Departamento de Trabajo se ha confirmado este miércoles que no ha habido ninguna petición de expresa por escrito para una mediación.

Por otra parte, ante la petición de establecer más servicios mínimos en esta huelga, Ángel Jauregi ha manifestado que son "abusivos" y han presentado una serie de alegaciones a esa solicitud de ampliación. "Si fuera por él pediría el 100%", ha señalado en referencia al alcalde de Bilbao.