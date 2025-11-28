Una concentración en Basauri reclamará el lunes mejora de horarios y medidas de accesibilidad en la línea C3 de Renfe

Archivo - Tren de la línea Bilbao-Orduña en la estación de Abando - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sagarrak Ekologista Taldea, Ekologistak Martxan, la Asociación de Vecinos de San Miguel de Basauri, Biziz Bizi y ConBici han llamado a concentrarse el próximo lunes, 3 de diciembre, en la estación de Abaroa de la localidad vizcaína de Basauri para reclamar que la línea C3 de Renfe aumente sus frecuencias y ajuste los horarios a las necesidades de la población. Asimismo, demandarán medidas de accesibilidad y denunciarán que uno de los ascensores "lleva sin funcionar cerca de dos años".

En un comunicado, los colectivos convocantes han reivindicado que el ferrocarril es el transporte público "menos contaminante" y, además, contribuye a "reducir la congestión viaria".

Por ello, han abogado por "un ferrocarril público, social, ecológico, eficiente, sostenible", que cuente con horarios "acordes a las necesidades de la población" y con precios "asequibles". "Una red que vertebre nuestro territorio y ayude a enfriar el planeta", han defendido.

Asimismo, han planteado que "es el momento de "introducir el criterio de una accesibilidad universal" en la línea C3 de las Cercanías de Renfe, que une Bilbao y Orduña y que actualmente se encuentra "en obras".

De este modo, han demandado "un entorno seguro y accesible" a las estaciones, la adaptación de los distintos equipamientos de las estaciones para facilitar el acceso a las personas de movilidad reducida y las que llevan utilizan carritos de bebé, y la adecuación de los andenes para permitir "un acceso cómodo" a los vagones del tren.

Por otro lado, ven necesario aumentar frecuencias y ajustar los horarios a las necesidades de la población. En este sentido, han demandado "recuperar y ampliar los horarios nocturnos durante los fines de semana" y también proporcionar información en tiempo real a los viajeros en todas las paradas, además de "comunicar de manera diligente las incidencias ocurridas" en la línea.

Entre sus demandas también se encuentran asegurar que los estacionamientos de bicicletas sean "cubiertos y seguros" y facilitar la conexión entre la bicicleta y el tren, ejecutar "los apantallamientos ya aprobados en los Presupuestos General del Estado", y ampliar las medidas para "mitigar el ruido y las vibraciones", dado el incremento previsto de viajeros y mercancías "en un futuro inmediato".

En el caso de Basauri, consideran "fundamental que en las futuras nuevas estaciones y reformas a realizar se contemple un mayor número de rampas y escaleras mecánicas, ascensores, barandillas y señalética específica para las personas de movilidad reducida".

En apoyo de estas reivindicaciones, se realizará la concentración del lunes en el barrio de San Miguel, en la estación de Abaroa, a partir de las doce del mediodía. Además, se denunciará que "uno de los dos ascensores lleva sin funcionar cerca de dos años".