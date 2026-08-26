El concierto de ETS congregó a 37.000 personas en el Parque Europa durante fiestas de Bilbao

Actuación de ETS en Aste Nagusia de Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 37.000 espectadores se congregaron en el Parque Europa en Aste Nagusia de Bilbao para ver el concierto de la banda alavesa En Tol Sarmiento (ETS), que este pasado martes a medianoche abrió la programación musical en ese escenario, según ha dado a conocer el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto.

Con su potente directo, el grupo de Yécora, hizo vibrar al público con un repaso de sus grandes clásicos y un adelanto de su próximo trabajo. ETS atraviesa un momento especialmente significativo tras la publicación de "Konkista" y el reciente anuncio de "Etxean", un espectáculo de gran formato con el que regresará a casa en 2027.

El concierto de la noche de este pasado martes congregó a "una multitud entregada", tal como ha destacado el Ayuntamiento, y dispuesta a disfrutar del "poderoso directo" de la banda euskaldun, que dio comienzo a los conciertos en el parque Europa de Aste Nagusia.

Durante los próximos días, este espacio seguirá ofreciendo propuestas musicales de calidad y para todos los públicos, a las doce de la noche. Este jueves te toca el turno a Walls, el viernes LOS40 Sessions, con Óscar Martínez y Martín Urrutia, y el sábado 29 actuaraá Fiestazo Megastar, con el DJ Guillem Climent y Paula Koops, Gon Abril, Avenida, Tony Grox y Lucy Calys.