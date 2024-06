El concierto gratuito de Eilen Jewell este sábado en Arrasate se traslada al Teatro Amaia ante la previsión de lluvia

La norteamericana, que iba a actuar al aire libre en el Parque de Monterrón, presenta su noveno disco, "Get Behind The Wheel"



SAN SEBASTIÁN, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concierto gratuito de la norteamericana Eilen Jewell en la localidad guipuzcoana de Arrasate-Mondragon, que iba a celebrarse este sábado al aire libre en el Parque de Monterrón, ha sido trasladado al Teatro Amaia ante las previsiones de lluvia anunciadas el fin de semana.

En una nota, la promotora del concierto Muskerra, ha informado de que el concierto mantiene su condición de gratuito y la hora prevista es las 19.30 horas.

Figura destacada del rock de raíces, Eilen Jewell está inmersa en la gira de presentación de su noveno álbum "Get Behind The Wheel", disco adscrito al género 'americana' donde mezcla elementos del rock primigenio y el rockabilly con el country o el soul y un toque vitage y sicodélico.

Aclamada asimismo como "una de las voces más intrigantes, creativas y con carácter de Estados Unidos" por American Songwriter, Jewell construyó su carrera a la antigua usanza, haciendo giras sin descanso con espectáculos en vivo de los que convierten a los no iniciados en seguidores férreos al instante.

A lo largo de casi dos décadas de gira, esta intérprete de Idaho ha recorrido Estados Unidos, Europa y Australia y compartido cartel con referentes del género y artistas coetáneas como Lucinda Williams, Loretta Lynn, Mavis Staples, Wanda Jackson, George Jones o Emmylou Harris.

El concierto que tendrá lugar este sábado en Arrasate forma parte de la gira española de la artista norteamericana que incluye cuatro fechas y se inició este jueves en Santiago, prosigue este viernes en Madrid y tras el recital guipuzcoano, concluirá el domingo en Valencia.

"Get Behind The Wheel", su noveno álbum de estudio ha contado en la coproducción con el multi-instrumentista Will Kimbrough (Todd Snider, Hayes Carll), y sus cancionres reflejan los difíciles momentos vitales que ha atravesado la cantante en los últimos años y es el resultado de estas vivencias personales.

La artista rompió su matrimonio; su banda, ya que su pareja era el batería del grupo y, tal y como explican desde la promotora. Parecía entonces que "su carrera entera se desmoronaba, ya que su pareja también ejercía de manager" y se sucedieron las tragedias, con el fallecimiento de varios amigos y familiares cercanos en este tiempo.

En medio de esta difícil etapa, Jewell, dejó a un lado sus miserias, y es de ese proceso de recuperación es del que nacen las canciones de su nuevo disco, en cuyas letras, tal y como resaltan desde la promotora, la cantante explora aspectos como "el dolor, la pérdida, la resiliencia o la redención".