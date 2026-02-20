Condenado a ocho años de cárcel el conductor que causó un accidente en Legorreta en 2023 con tres víctimas mortales

Vista en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha condenado este viernes a ocho años de cárcel y a cuatro de privación del carnet de conducir al conductor que el 26 de febrero de 2023, en la carretera N-1 a la altura del municipio guipuzcoano de Legorreta, chocó contra otro vehículo cuando circulaba en sentido contrario y, como consecuencia del tres personas fallecieron. La condena se ha dictado tras un acuerdo alcanzado entre el Ministerio Fiscal y las partes.

En una vista celebrada este viernes, Fiscalía y acusaciones han alcanzado una conformidad, que supone la rebaja de la pena de prisión de 14 años que se solicitaba a los ocho años de cárcel que finalmente cumplirá el condenado, que se encuentra en prisión provisional desde su detención tras los hechos.

Tal y como ha explicado, el Fiscal ha retirado en sus conclusiones el delito por omisión de socorro porque considera que el acusado "no se encontraba en condiciones de prestar auxilio" en el momento del accidenta, ya sufrió "politraumatismos" y había consumido alcohol. Por otro lado, las partes han renunciado a la responsabilidad civil, porque ya han sido indemnizadas por las aseguradoras.

PETICIÓN DE PERDÓN

En la sesión, el acusado, que ha admitido los hechos, ha podido tomar la palabra para pedir perdón a los familiares de las víctimas, algunos de ellos presentes en la Audiencia. El hombre, que ha comenzado a llorar, ha pedido "perdón a todas las familias a las que les he causado esto". "Perdón, lo siento mucho, iba con unos amigos y no quería hacer daño en ningún momento a nadie", ha manifestado.

También se ha dado la palabra a algunos de los familiares, dos de los cuales han asegurado que no tenían "nada que decir", mientras que la viuda de una de las víctimas ha afirmado: "Si Dios le ha perdonado, yo también le perdono".