Condenan a tres años a un ex empleado del Ayuntamiento de Vitoria por abusar sexualmente de voluntarias de la perrera

VITORIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un ex empleado del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha sido condenado a tres años y diez meses de prisión por coaccionar y abusar sexualmente de siete voluntarias de la asociación protectora de animales Apasos, entidad que gestionó durante años la perrera municipal.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Vitoria dictó oralmente este miércoles una sentencia, después de que las partes alcanzaran un acuerdo de conformidad para la condena del ex técnico municipal a tres años y diez meses de prisión, otros seis años de alejamiento de las víctimas y 21.000 euros de indemnización, de los cuales casi la mitad correrán a cargo del Ayuntamiento como responsable civil subsidiario.

El caso se remonta a 2018 cuando el ya condenado, que trabajaba en la perrera municipal como auxiliar de veterinaria, atacó sexualmente a voluntarias de Apasos, hechos que unos meses después pusieron en conocimiento del Ayuntamiento, quien despidió al hombre y trasladó la investigación abierta tras la denuncia a la Fiscalía, en junio de 2020.

Según los hechos reconocidos por el condenado, entre 2018 y 2020 besó y realizó tocamientos a varias voluntarias de Apasos sin su consentimiento y bajo amenazas.

Durante este procedimiento, el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria archivó, a finales de 2022, la denuncia presentada por la asociación Apasos por presunta prevaricación contra el entonces concejal y actual diputado foral de Igualdad, Iñaki Gurtubai.

Esta asociación denunció, además, a tres cargos municipales, al considerar que conocieron los abusos sexuales sufridos por las voluntarias por parte del ahora condenado y que no hicieron nada al respecto. Las denuncias contra los otros tres responsables municipales también fueron archivadas con anterioridad.