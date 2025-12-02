Confebask dice que se mantiene la dinámica de creación de empleo y bajada de paro desde hace dos años

BILBAO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Confebask ha afirmado que los datos de noviembre evidencian que se mantiene en Euskadi la dinámica de creación de empleo y reducción del paro que viene registrando el mercado laboral vasco ya desde hace dos años, por lo que considera positiva la evolución.

El responsable del Departamento Económico de Confebask, Pablo Martín, ha hecho este análisis, en declaraciones a Europa Press, sobre los datos de paro de noviembre en Euskadi, donde descendieron los desempleados en 1.123 personas mientras que se han ganado 4.404 afiliados a la Seguridad Social y se alcanza el "récord" de 1.036.074 cotizantes

El representante de la patronal vasca ha subrayado que los datos del mercado laboral de noviembre son "positivo" porque se produjo un descenso del paro, que bajó en Industria y Servicios, si bien hubo un "ligero aumento" en Construcción.

Según ha subrayado, Euskadi tiene el número de parados "más bajo" para un mes de noviembre desde 2008 y, respecto a noviembre de 2024, casi 1.500 parados menos.

Además, ha apuntado que todo ello viene acompañado además de un "récord histórico" de afiliados, con un mes de noviembre que ha sido el mejor desde el año 2007. Ello hace que haya crecido el empleo en todos los sectores, salvo en el sector primario y que haya 13.000 afiliados más que hace un año.

"Hay un récord histórico en el número de afiliados, y vemos que tanto industria como construcción, como servicios, siguen creando empleo, con respecto a noviembre del año pasado", ha apuntado.

Por lo tanto, ha asegurado que están manteniendo la dinámica de creación de empleo y reducción del paro que viene registrando el mercado laboral vasco ya desde hace dos años.

Asimismo, ante las apelaciones de los sindicatos a mejorar la calidad del empleo, ha destacado que el porcentaje de afiliados con contrato indefinido es el "más alto de los últimos años" y, en otros aspectos, como pueden ser los salarios, Euskadi está "a la cabeza de todo el Estado". "Digamos que sí algo caracteriza al mercado laboral de Euskadi es la calidad de su empleo", ha manifestado.