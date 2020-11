Confebask llama a "no bajar los brazos" ante la crisis y muestra su compromiso "con el país" por superarla "juntos"

Zubiaurre recuerda que el empresariado vasco "nunca se ha resignado", ni en tiempos "de extrema dificultad" cuando ETA amenazaba en plena recesión

El presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, ha apelado este lunes a "no bajar los brazos" ante la crisis provocada por la pandemia del coronavirus y ha mostrado su compromiso "con el país" para superarla "juntos".

Durante el acto de entrega de los Premios Korta, en memoria del empresario asesinado por ETA en agosto de 2000, Zubiaurre ha recordado que el empresariado de Euskadi "nunca se ha resignado", ni en tiempos "de extrema dificultad", como cuando la banda terrorista amenazaba en plena recesión económica. Entonces, también se "reinventaron", ha asegurado.

Los premiados en la edición de este año han sido los empresarios Jesús María Guibelalde, CEO y fundador de IMAT; Jose María Bergareche, presidente del Diario Vasco y consejero del diario El Correo; Antton Suquía, fundador del grupo inmobiliario y promotor Sukia; y Jose Luis Larrañaga, socio-fundador del Grupo Sarralle.

En el acto, el máximo representante de la patronal vasca ha alabado la figura de los cuatro empresarios galardonados, y ha asegurado que "ellos encarnan a la perfección los valores que hicieron de Joxe Mari Korta una referencia para todos: calidad humana, empresarial, decisión y valentía para asumir riesgos personales y familiares".

Eduardo Zubiaurre ha recordado que se viven "tiempos de gran incertidumbre" y, en estos momentos, es cuando "cuando la labor constante y callada de muchos hombres y mujeres de empresa en Euskadi cobra una especial relevancia".

"Gracias a la apuesta decidida por su proyecto, no exenta

de enormes riesgos, la sociedad vasca, en su conjunto, progresa.

Hoy tenemos con nosotros, un año más, cuatro claros ejemplos

de ese saber hacer y de ese compromiso personal", ha señalado en alusión a los premiados.

A su juicio, "calidad humana, empresarial, decisión y valentía para asumir riesgos personales y familiares", son los valores que les caracteriza, como a Korta. "Ese es el alma y la referencia de una empresa vasca que nunca se ha resignado, aun en tiempos de extrema dificultad. No lo hizo antes, con una organización terrorista que nos amenazaba y asesinaba, y con una recesión que nos obligó a reinventarnos; ni lo haremos ahora, con la pandemia", ha remarcado.

Zubiaurre ha afirmado que, "sin empresa competitiva, sin el empleo que genera, pero, sobre todo, sin las personas como las que esta tarde reciben el premio 'Korta' por su entrega, su visión y su liderazgo, Euskadi no sería lo que es hoy". "Y no seríamos capaces de estar resistiendo como lo estamos haciendo hoy. No hay lugar para el pesimismo, sí para el trabajo constante y la escucha permanente del entorno global", ha advertido.

UNA ACTIVIDAD "MUY TOCADA"

El presidente de Confebask ha asegurado que la actividad ha quedado

"muy tocada tras el ya conocido como 'gran confinamiento'", y ha subrayado que "lo cierto es que, todavía a día de hoy", se vive "rodeados de una espesa niebla" porque "significados sectores" de la economía vasca "confiesan que no hay visibilidad de negocio más allá de unos cuantos meses".

"Pero, aun así y todo, en lo que todos los hombres y mujeres de

empresa coincidimos es en que no es momento de bajar los brazos", ha aseverado.

Por ello, ha querido dejar claro que Confebask y organizaciones --Adegi, Cebek y Sea--, y el conjunto de la empresa vasca, refrendan su "compromiso empresarial con el país" y su intención "de superar juntos esta crisis". "Ejemplos como los de los cuatro premiados hoy son, en el

contexto actual, un referente excepcionalmente valioso", ha insistido.

En el acto de entrega de los premios Korta 2020, han participado, además de Eduardo Zubiaurre, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medioambiente, Arantxa Tapia, los presidentes de Adegi, Cebek y Sea, Eduardo Junkera, Iñaki Garcinuño y Pascal Gómez, respectivamente, así como familiares de Joxe Mari Korta y miembros de su Fundación. El jurado de los premios ha estado presidido por Tapia.