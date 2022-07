Un congreso académico en Tiflis (Georgia) analiza las literaturas vasca y georgiana

SAN SEBASTIÁN, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tiflis, la capital de Georgia, acoge estos días el XXIII Congreso de la Asociación Internacional de Literatura Comparada (ICLA por sus siglas en inglés) en el que se analizarán las literaturas vasca y georgiana, según ha explicado el Instituto vasco Etxepare.

La cita, que se está celebrando de forma presencial y online hasta el este viernes, reúne a más de 2.000 delegados de todo el mundo, entre expertos literarios, académicos, críticos, escritores, traductores y editores.

Fundada en 1955, la ICLA fomenta el intercambio y la cooperación entre comparatistas, tanto individualmente como a través de la colaboración con diversas asociaciones nacionales de literatura comparada. Desde su creación celebra un congreso mundial cada tres años cuya última edición tuvo lugar en Macao (China) en 2019. El tema del congreso de 2022 es 'Reimaginar las literaturas del mundo: global y local, corrientes principales y márgenes'.

El evento está dividido en 55 paneles de temáticas muy diversas. Uno de eso paneles, titulado 'Identity and Otherness: A Comparative Overview of Basque and Georgian Literatures' ('Identidad y alteridad: acercamiento comparativo a las literaturas vasca y georgiana') debatirá claves relativas a la identidad y la alteridad en la literatura vasca y la literatura georgiana.

Organizado por el lector de Euskera y Cultura Vasca en la Universidad Estatal de Tiflis (TSu), Martin Artola, y la directora para la Promoción y Difusión del Euskera de Etxepare Euskal Institutua, Garbiñe Iztueta, el panel cuenta con tres conferencias principales a cargo de Izaro Arroita (UPV/EHU), Paulo Kortazar (UPV/EHU) y Dato Turashvili (TSU), y otras siete ponencias que han sido seleccionadas por el comité organizador.

Por una parte, el panel pretende identificar y comparar los hitos más relevantes de ambas literaturas "en relación a la conceptualización literaria de la identidad y, cuando así corresponda, a la renegociación de la identidad vasca y la georgiana". Por otra parte, busca "generar debate en torno a contribuciones realizadas por escritores vascos y georgianos a las distintas visiones críticas respecto a la identidad vasca y georgiana", han señalado desde Etxepare.