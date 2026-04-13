El Consejo de Administración de Ayesa Digital aprueba los nombramientos de Ucín como presidente y Baraza como CEO - SARA SANTOS - AYESA DIGITAL

SAN SEBASTIÁN 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer Consejo de Administración de Ayesa Digital, celebrado este lunes tras el reciente cierre de su compra por parte de sus nuevos accionistas, ha aprobado el nombramiento de Iñigo Ucín como presidente no ejecutivo de la compañía, y de Manuel Baraza como CEO o primer ejecutivo.

Así, el Consejo de Administración ha quedado integrado por nueve miembros: Iñigo Ucín, presidente, en calidad de independiente, y Unai Rementeria y Javier Aldazabal como consejeros dominicales en representación de la Fundación bancaria BBK.

Jon Ander de las Fuentes y Koldo Etxeberria serán consejeros dominicales en representación de Indar Kartera (Kutxabank), mientras que Amaia del Villar y Jaione Ganzarain serán consejera dominicales por Finkatuz (Gobierno Vasco). Jon Urresti será consejero dominical, en representación de Vital Fundazioa y Joseba Lekube por Teknei. El máximo órgano de gobierno de la compañía quedará completado por nuevos vocales independientes.

Iñigo Ucín cuenta con una amplia experiencia en el ámbito industrial y de gestión, como presidente del Consejo General de la Corporación Mondragón, vicepresidente de la Corporación Mondragón (división de Automatización Industrial y de Máquina Herramienta) y director general de Danobat, entre otras responsabilidades.

Asimismo, fue presidente del Consejo Rector de Mondragon Unibertsitatea. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto, cursó también un máster en Gestión de la Innovación en la misma universidad.

Manuel Baraza, por su parte, cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector de las Tecnologías de la información y, de ellos, más de 25 años los ha desarrollado en Ibermática y Ayesa Digital, donde ha ejercido, entre otras, las funciones de Director Comercial, Director Internacional, Director de Industria, Director de Energía y Utilities, Director Global de Mercados (CMO) y, más recientemente, Director Global de Operaciones (COO). Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad de Zaragoza, está especializado en Tecnologías de la Información aplicadas a la industria.