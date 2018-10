Consorcio de Aguas dice que la contaminación fecal en playas no es fruto de los caudales que salen de las depuradoras

Publicado 15/06/2018 14:07:15 CET

Afirma que la contaminación fecal presente en el estuario del Nervión "puede tener su origen en más de 200 puntos diferentes"

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia ha señalado que el problema de la "elevada contaminación" de las aguas de baño generado en algunas playas de Bizkaia "no está causada por los caudales que salen de las depuradoras, sino por aquellas aguas que no han llegado a dichas depuradoras y por lo tanto, no han podido ser convenientemente tratadas".

En un comunicado, la entidad consorciada se ha referido al reciente episodio de contaminación fecal en las aguas de baño de algunas playas de Bizkaia y a "las informaciones sobre la responsabilidad en la misma de la Estación Depuradora de Aguas Residuales - EDAR de Galindo".

En este sentido, ha afirmado que durante todos estos episodios de lluvia, la depuradora de Galindo, al igual que el resto de depuradoras gestionadas por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, han tratado "con normalidad las aguas recibidas, vertiendo un efluente con la calidad habitual, cumpliendo holgadamente los límites de la autorización de vertido".

Según ha descrito, la red primaria de saneamiento está formada por colectores de gran diámetro que discurren por los municipios recogiendo las redes locales de alcantarillado que encuentran a su paso, transportando esas aguas hasta llegar a las depuradoras.

De este modo, la red primaria se diseña con una capacidad más de tres veces superior a lo necesario para recoger los vertidos de las poblaciones a las que da servicio. "Cuando se producen fuertes aguaceros, si las aguas de lluvia entran en las redes de alcantarillado municipal con un caudal mayor que la capacidad de diseño, se producen reboses puntuales repartidos por toda la red que vierten al cauce natural más próximo", ha añadido.

Por todo ello, ha señalado que la contaminación fecal presente en el estuario del Nervión "puede tener su origen en más de 200 puntos diferentes potencialmente causantes del vertido de aguas fecales". De este modo, estos puntos se distribuyen por todos los municipios ubicados en la cuenca del Nervión e Ibaizabal, desde su nacimiento. "En el total de Bizkaia hay más de 400 puntos similares", ha añadido.

Por ello, ha advertido de que "el problema de la elevada contaminación de las aguas de baño no está causada por los caudales que salen de las depuradoras, sino por aquellas aguas que no han llegado a dichas depuradoras y por lo tanto, no han podido ser convenientemente tratadas".

"Conviene recordar que en toda Europa, que tiene el saneamiento más avanzado, se producen desbordamientos de la red de colectores cuando llueve de forma torrencial y se sobrepasa la capacidad de la red. En esas situaciones, denominadas episodios de contaminación de corta duración, y contempladas en la Directiva Europea de gestión de aguas de baño, se produce un aviso al público por mala calidad del agua y normalmente el episodio remite en pocos días. Esto no afecta a la clasificación global del agua de baño", ha finalizado.