Continúa la búsqueda de un hombre de 82 años desaparecido en Yécora (Álava)

BILBAO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios de Emergencias de Euskadi continúan con las labores de búsqueda de un hombre de 82 años desaparecido este pasado lunes en Yécora (Álava). La desaparición tuvo lugar en una zona rural cercana a su residencia, desde donde salió por la mañana para dar un paseo y no regresó.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el dispositivo de búsqueda se activó a las 15.00 horas, coordinado por un Técnico de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco, en el que toman parte las patrullas rurales de la comisaria de la Ertzaintza de Laguardia, la sección de drones, un helicóptero de rastreo con efectivos de las secciones de Montaña y de la UVR, la Unidad Canina, bomberos, así como personal voluntario.

Se trata de un hombre de 82 años, de 168 centímetros de altura, complexión delgada y pelo cano. En el momento de su desaparición vestía un chandal azul de manga larga y pantalón gris o azul. En caso de poder aportar alguna información, se ruega contactar con el teléfono de emergencias 112.